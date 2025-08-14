Rioja Alavesa se prepara para pedalear en la Orbea Gravel

La Orbea Gravel Rioja Alavesa celebrará su cuarta edición el 24 y 25 de octubre, convirtiendo viñedos, bodegas y pueblos de la comarca en un ... gran circuito ciclista. Más que una competición, esta carrera se convierte en una experiencia que une el amor a la bicicleta con la cultura y la gastronomía local. Además, el plazo de inscripción sigue abierto hasta el 19 de octubre para los dos recorridos disponibles: 54 km y 1.000 metros de desnivel, o 102 km y casi 2.000 metros de desnivel acumulado, ambos con salida y meta en Laguardia y pasos por lugares como el Dolmen de la Hechicera.

El viernes 24 arrancará con la apertura oficial, entrega de dorsales y el 'Wine Gravel Meeting', que incluirá coloquios, rutas sociales con cata en bodegas, actividades familiares en Villa Lucía y visitas guiadas al casco histórico. La jornada terminará con música en directo.

El sábado 25 será el día grande, con las salidas de ambas distancias, maridajes en bodegas, música, degustaciones y exhibición de 'herri kirolak'. La entrega de premios se realizará a las 14.00 y la clausura será a las 17.00 horas. El domingo 26, los participantes podrán seguir disfrutando con rutas autoguiadas, visitas a bodegas y experiencias enogastronómicas para cerrar un fin de semana que combina deporte, paisaje y sabor en el corazón de Rioja Alavesa.