Varios ciclistas recorren los viñedos de Elciego en la pasada edición. O. G.

Rioja Alavesa se prepara para pedalear en la Orbea Gravel

La carrera celebrará su cuarta edición el 24 y 25 de octubre, tendrá dos recorridos y multitud de actividades en torno al vino

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:15

La Orbea Gravel Rioja Alavesa celebrará su cuarta edición el 24 y 25 de octubre, convirtiendo viñedos, bodegas y pueblos de la comarca en un ... gran circuito ciclista. Más que una competición, esta carrera se convierte en una experiencia que une el amor a la bicicleta con la cultura y la gastronomía local. Además, el plazo de inscripción sigue abierto hasta el 19 de octubre para los dos recorridos disponibles: 54 km y 1.000 metros de desnivel, o 102 km y casi 2.000 metros de desnivel acumulado, ambos con salida y meta en Laguardia y pasos por lugares como el Dolmen de la Hechicera.

