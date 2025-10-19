Rincón organiza una feria para disfrutar de los productos riojanos
Los días 25 y 26 habrá expositores, paseos en trenecito, 'showcooking', catas, degustaciones, visitas guiadas, música, charla y talleres creativos
Domingo, 19 de octubre 2025, 09:57
El sábado 25 y domingo 26 de octubre se llevará a cabo la primera Feria de Productos de Calidad de La Rioja en Rincón de Soto ... con puestos de exposición y venta, viajes en trenecito, ludoteca, talleres creativos y el programa de RNE 'No es un día cualquiera' (en el cine Avenida).
No faltarán las degustaciones y 'showcooking' (con Juncal Escalada Pejenaute, Nacho López Díaz Aldagalán, Asociación Cocinar a Ciegas, Javier Romero y los stand de Asochamp y Desafío de Bandas) con productos DOP e IGP, que serán solidarias para la AECC.
Los tiques valdrán 1 euro y se pueden adquirir desde el miércoles 22 en el Consistorio y el día del evento, que tiene como lema 'Un viaje por los sabores de nuestra tierra'. Las actividades de la primera jornada se desarrollarán de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y en la segunda se llevarán a cabo de 11.00 a 14.00.
La programación del sábado incluye paseo guiado por los sotos del Ebro a las 11.00; cata de aceite, en el Centro Cultural Antonio García (previa reserva de plazas en el Consistorio); charla con la nutricionista Soraya Cabezón, a las 18.00, y cata de aguardiente de Virgen del Cisne; concierto del cantautor rinconero Dani Subero a las 20.00; ronda de bares y cocinado de cerdo asado toda la noche.
El domingo, a las 11.00, previa inscripción, habrá visita guiada a la SAT Frutas y Verduras Valle de Rincón, con desplazamiento en trenecito; a las 12.30 cata de vinos Rioja con José Javier Fernández de Bodegas Corcel en el Centro Cultural y degustación de cerdo asado; y, a las 14.00, sorteo de lotes de productos riojanos y ronda de bares.
La feria está organizada por el Ayuntamiento, la DOP Peras de Rincón de Soto y el Gobierno de La Rioja. Colaboran Coliflor de Calahorra, Queso Camerano, Nuez de Pedroso, Pimiento Riojano, Aceite de La Rioja, Alubia de Anguiano y Chorizo Riojano.
