LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pareja de mayores, representantes y autoridades, en el cine. SANDA
Rincón De Soto

Rincón celebra este domingo el día de su patrona, la Virgen de Carravieso

El programa, dedicado ayer a los mayores, incluye encierro de toros, procesión, recortadores y concierto de El Arrebato

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:54

Las fiestas de Rincón de Soto estuvieron dedicadas ayer a los mayores, representados por Félix Sainz y María Jesús Subero. Después de visitar la parroquia ... tuvo lugar un homenaje con entrega de obsequios, jota cantada por María Jesús y actuación de Rincón Canta en el cine Avenida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  2. 2

    Logroño, capital del kebab
  3. 3

    Los dieciséis ojos que miran de frente al fuego
  4. 4

    La pesadilla de cada fin de semana en el Casco Antiguo
  5. 5 El incendio en el vertedero de Nájera se da por controlado
  6. 6 Sancionadas 38 personas por llevar drogas y armas blancas en las fiestas de Murillo
  7. 7 La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores
  8. 8 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  9. 9

    El alma del Camero Viejo baila al ritmo del tiempo y la memoria en Terroba
  10. 10

    Errores que llevan a la derrota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rincón celebra este domingo el día de su patrona, la Virgen de Carravieso

Rincón celebra este domingo el día de su patrona, la Virgen de Carravieso