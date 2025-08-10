Rincón celebra este domingo el día de su patrona, la Virgen de Carravieso

Las fiestas de Rincón de Soto estuvieron dedicadas ayer a los mayores, representados por Félix Sainz y María Jesús Subero. Después de visitar la parroquia ... tuvo lugar un homenaje con entrega de obsequios, jota cantada por María Jesús y actuación de Rincón Canta en el cine Avenida.

Hoy se celebra la festividad de la Virgen de Carravieso. Los actos arrancan a las 06.00 con la aurora y continúan a las 07.00 con becerras en la plaza de toros. A las 08.30 se llevará a cabo un encierro de toros y a las 11.00 dianas con la charanga La Pacheca. Seguidamente está prevista la imposición de pañuelos a los representantes de las fiestas, corporación y autoridades.

A las 11.30 en el fosal se pondrá el pañuelo a la virgen, se realizará la ofrenda floral y la procesión con el grupo de danzas y la Asociación Amigos de la Jota 'Antonio García'. Al regresar se oficiará una misa en la parroquia.

La jornada continuará con un encierro a las 17.00, concurso de recortadores de toros a las 18.30 en la plaza, suelta de vaquillas y bingo con los quintos de 2008.

En la plaza de la iglesia los pequeños tendrán hinchables a las 19.30 y a las 21.00 en la calle ancha encierro de carretones.

La orquesta Zoom tocará a las 21.00 y 00.00 (noche de disfraces) y El Arrebato estará a las 22.00 en el campo de fútbol. El programa se completa con un espectáculo luminoso en el Ayuntamiento, a las 23.30 y pasacalles con La Pacheca a las 02.30. La Ojera preparará un concurso de comer flanes a las 00.30.