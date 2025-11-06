Reurbanizada la calle San Miguel tras una inversión de 317.042 euros

Diego Marín A. Logroño Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:49 Comenta Compartir

La calle San Miguel de Sotés ha sido reurbanizada gracias a una obra que ha supuesto una inversión de 317.042,59 euros. El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, visitó ayer la localidad de Sotés junto a su alcalde, Antonio Rodríguez, para comprobar la finalización de los trabajos, que han tenido el objetivo de «mejorar los servicios públicos, favorecer el bienestar de los vecinos y garantizar la seguridad del tráfico rodado y peatonal».

La intervención obtuvo una subvención de 100.062,50 euros correspondiente al Plan de Obras y Servicios Locales y supuso la renovación del pavimento, el soterramiento y la canalización de las redes de agua, electricidad, iluminación y telecomunicaciones, así como la creación de nuevas zonas verdes. La longitud total de la obra realizada ha sido de 195 metros y la superficie ha abarcado un total 2.229 metros cuadrados. De esta manera se da continuidad al arreglo del primer tramo del camino de San Miguel que se llevó a cabo en 2019.

El nuevo vial dispone de una calzada central de 6,4 metros de anchura, una banda de aparcamientos en línea de 2 metros de ancho y aceras de 2 metros a ambos lados, así como jardines en las zonas más amplias y en las isletas de los aparcamientos.

Pista de pádel

Por otra parte, el Consistorio de Sotés ha adjudicado recientemente la licitación para construir una pista de pádel cubierta en la zona alta del municipio, en un área de uso deportivo. La empresa Equipamientos Deportivos ha obtenido el contrato por 79.492,04 euros (IVA incluido), en un proceso público cuya base era de 83.715,59 euros. El plazo de ejecución de la infraestructura deportiva es de tres meses.