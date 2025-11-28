LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

San Román de Cameros

Reurbanizada la calle Diego de Ágreda con financiación autonómica

D. M. A.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:05

San Román de Cameros ha reurbanizado la calle Diego de Ágreda con financiación del Gobierno de La Rioja. La actuación ha contado con un presupuesto total de 79.580,81 euros y ha permitido la mejora de las redes de agua, así como la renovación del pavimento de la vía. La subvención del Ejecutivo regional ha sido de 70.785 euros, lo que equivale al 89% del total. La obra ha sido promovida por el Ayuntamiento camerano y ejecutada por la empresa Memed BG.

El consejero del ramo, Daniel Osés, visitó San Román de Cameros tras la intervención y estuvo acompañado del alcalde, Alfredo Santolaya. «Se trata de una actuación impulsada con el objetivo de solucionar los problemas por el deterioro de los servicios por el uso y las inclemencias del tiempo», explicó Osés.

