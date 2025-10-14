LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La grúa y los andamios en la muralla norte del castillo de Clavijo, la semana pasada. D.M.A.

La restauración del castillo de Clavijo se retrasa por segunda vez

La empresa adjudicataria justifica que las circunstancias meteorológicas «han supuesto la ralentización y discontinuidad de la obra», debido, sobre todo, a las lluvias «anormalmente abundantes» de febrero, marzo y abril

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 08:07

La obra de restauración del castillo de Clavijo, que debía haber acabado la semana pasada, cuenta con un nuevo plazo de ejecución, ampliado 51 ... días hasta el 30 de noviembre. La empresa adjudicataria, Trycsa, que se hizo con el contrato por 314.539,61 euros (IVA incluido), ha justificado que fue imposible colocar la grúa, que es una herramienta fundamental para el trabajo, en los plazos estimados «debido a circunstancias de índole meteorológico que han supuesto la ralentización y discontinuidad de la obra», explica la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja. También se han expuesto «problemas derivados del retraso en el suministro de la madera».

