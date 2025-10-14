La restauración del castillo de Clavijo se retrasa por segunda vez

La obra de restauración del castillo de Clavijo, que debía haber acabado la semana pasada, cuenta con un nuevo plazo de ejecución, ampliado 51 ... días hasta el 30 de noviembre. La empresa adjudicataria, Trycsa, que se hizo con el contrato por 314.539,61 euros (IVA incluido), ha justificado que fue imposible colocar la grúa, que es una herramienta fundamental para el trabajo, en los plazos estimados «debido a circunstancias de índole meteorológico que han supuesto la ralentización y discontinuidad de la obra», explica la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja. También se han expuesto «problemas derivados del retraso en el suministro de la madera».

A todo esto, en la solicitud de ampliación del plazo de ejecución la adjudicataria ha añadido el histórico de precipitaciones en La Rioja de febrero a mayo de 2025, certificados relativos a la instalación de medios auxiliares, de la grúa y de las características del terreno. Este es el segundo plazo que se incumple en la obra de la emblemática fortaleza, que debería haber finalizado, en realidad, el 10 de julio. La empresa ya había solicitado y le fue concedida una primera ampliación que la Consejería aprobó debido a las lluvias «anormalmente abundantes» de febrero, marzo y abril, que anegaron el terreno en el que debía instalarse la grúa.

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología revelaron que la precipitación acumulada en Clavijo desde el 1 de enero hasta el 17 de abril de 2025 podrían suponer un incremento del 272% con respecto a los últimos tres años. La humedad del terreno impidió iniciar la intervención en el momento previsto, y aunque se aportó grava y zahorra al terreno, no fue posible fijar la grúa.

El castillo de Clavijo es un emblema de La Rioja (Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural), la cruz de Santiago forma parte del escudo de la región. Durante todo el verano, y aún hoy, se ha apreciado la gran grúa de la obra desde Logroño. Cabe recordar que la licitación inicial resultó desierta y el Gobierno de La Rioja adjudicó a Trycsa la obra con un plazo de cinco meses. El objetivo es adecuar el camino de acceso a la fortaleza (donde los carteles advertían de «Peligro de desprendimientos» y «Riesgo de caídas»), consolidar los muros y renovar la iluminación. «El deterioro es evidente y más acusado en el primitivo baluarte», exponía la memoria justificativa de la licitación.