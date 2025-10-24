LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Reservas abiertas para el recorrido del miedo de Autol

Esta actividad está recomendada a partir de los 7 años y los menores de esa edad deberán ir con un adulto

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:52

El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre tendrá lugar en las instalaciones del centro joven de Autol el pasaje del terror. El recorrido durará aproximadamente 25 minutos y se podrá realizar desde las 17.00 hasta las 22.00 horas, con un máximo de 13 personas por turno. Se requiere reserva y la participación cuesta 2 euros para los socios y 4 euros para el resto.

Esta actividad está recomendada a partir de los 7 años y los menores de esa edad deberán ir con un adulto.

