Reparaciones por 76.000 euros en la Casa Consistorial de El Redal

El Ayuntamiento de El Redal licita la reparación de fachadas, tejado, suelos interiores de parqué e instalación de aire acondicionado en varias dependencias del edificio ... consistorial y consultorio de salud de la localidad.

El precio base, mejorable a la baja, asciende a 75.997,55 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución es de cinco meses. El Consistorio recibirá las ofertas para hasta el próximo miércoles 12 de noviembre, a las 14.00 horas.

El edificio fue construido en el año 2008 por la Comunidad Autónoma de La Rioja y entregado al Ayuntamiento. Actualmente sufre varios problemas como que las partes bajas del revestimiento de losa de piedra caliza presenta muchas piezas rotas o agrietadas. Otra deficiencia consiste en la falta de aire acondicionado y resulta necesario porque, debido a sus grandes cristaleras en planta segunda, se transmite muchísimo calor al interior por lo que en verano es prácticamente inhabitable. Además, el agua penetra por el lucernario central de la cubierta y en el balcón de la primera planta, al tener poca pendiente y un orificio de evacuación estrecho, este se atasca y el agua queda retenida provocando humedades y goteras.