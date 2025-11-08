75.262 euros para reparar el camino de Galilea en Ocón

El Consistorio de Ocón ha publicado la licitación de las obras de mejora del camino de Galilea por un importe de 75.262,34 euros, ... que podrá ser mejorado a la baja, y un plazo de realización de los trabajos de dos meses. Las empresas interesadas a optar a este contrato pueden presentar sus ofertas hasta el 19 de noviembre, a las 23.59 horas y los sobres con las propuestas económicas se abrirán al día siguiente, a las 11.41 horas.

El objeto de esta intervención no es otro que reparar las pistas que dan servicio tanto a las zonas de explotaciones agrícolas como a localizaciones puntuales de interés general del término municipal de Ocón, según se explica en el proyecto del arquitecto José Miguel Herrera.

Estas vías necesitan mejoras periódicas por los desperfectos producidos por el paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y el uso habitual.

La intervención en el camino de Galilea comenzará a la altura del depósito de agua, donde termina el riego asfáltico. El proyecto también señala trabajos de mantenimiento en 256 metros del camino de Ventas Blancas a Pipaona, desde la carretera LR-471.