Amigos del Barrio Bodegas de Quel organiza 'La rebusca' de uva
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:55
La Asociación Amigos del Barrio Bodegas de Quel ha organizado la tercera edición de la jornada de 'La rebusca', que tendrá lugar el domingo 19 ... de octubre. Comenzará a las 10.30 horas en la fuente situada junto al paseo del Cidacos del Barrio Bodegas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.
Antes de salir al campo se organizará la subida a la viña en los vehículos de los asistentes. A las 11.30 está prevista la llegada a la viña para 'La rebusca'. Los participantes podrán recolectar la uva en calderos. Una vez realizada esta vendimia en familia y en pequeño formato, regresarán al punto de partida. Allí continuará el programa con el pisado y prensado a cargo de los niños, a quienes está dirigida principalmente esta actividad.
Después de la faena tanto los adultos como los menores podrán degustar el mosto obtenido y también disfrutar de un almuerzo en la alameda del Cidacos ofrecido por la asociación.
Se trata de una iniciativa que pretende recuperar y dar a conocer una tradición centenaria consistente en recoger las uvas que quedaban olvidadas en la viña después de la vendimia.
Las plazas para esta propuesta son limitadas y se requiere reservar por teléfono o WhatsApp en el número de 644 552 531 (Amigos del Barrio Bodegas de Quel). El plazo finalizará el jueves 16 de octubre. Cuesta 10 euros a los adultos y 5 a los niños. Para los socios es gratis.
