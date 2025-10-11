Amigos del Barrio Bodegas de Quel organiza 'La rebusca' de uva

La Asociación Amigos del Barrio Bodegas de Quel ha organizado la tercera edición de la jornada de 'La rebusca', que tendrá lugar el domingo 19 ... de octubre. Comenzará a las 10.30 horas en la fuente situada junto al paseo del Cidacos del Barrio Bodegas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

Antes de salir al campo se organizará la subida a la viña en los vehículos de los asistentes. A las 11.30 está prevista la llegada a la viña para 'La rebusca'. Los participantes podrán recolectar la uva en calderos. Una vez realizada esta vendimia en familia y en pequeño formato, regresarán al punto de partida. Allí continuará el programa con el pisado y prensado a cargo de los niños, a quienes está dirigida principalmente esta actividad.

Después de la faena tanto los adultos como los menores podrán degustar el mosto obtenido y también disfrutar de un almuerzo en la alameda del Cidacos ofrecido por la asociación.

Se trata de una iniciativa que pretende recuperar y dar a conocer una tradición centenaria consistente en recoger las uvas que quedaban olvidadas en la viña después de la vendimia.

Las plazas para esta propuesta son limitadas y se requiere reservar por teléfono o WhatsApp en el número de 644 552 531 (Amigos del Barrio Bodegas de Quel). El plazo finalizará el jueves 16 de octubre. Cuesta 10 euros a los adultos y 5 a los niños. Para los socios es gratis.