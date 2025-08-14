Los ranchos calientan las fiestas de Tudelilla con 18 cuadrillas a concurso

Sanda Sainz Jueves, 14 de agosto 2025, 20:07 | Actualizado 21:20h. Comenta Compartir

El inicio festivo del martes en Tudelilla supuso el pistoletazo de salida para disfrutar de unos días en los que no faltan las degustaciones, conciertos, actuaciones musicales y vacas (cuatro sueltas con astados de la ganadería Alfonso Basarte de San Adrián, Navarra).

Tanto el miércoles como este jueves el programa incluyó encierro de reses bravas, el de este jueves, previsto para las 23.30 horas. Por otro lado, ayer destacó un parque infantil y un concurso de ranchos en el que participaron 18 cuadrillas y unas 290 personas, en la plaza del Pilar.

Los disfraces tampoco faltan en las celebraciones de agosto en Tudelilla. El martes las cuadrillas acudieron disfrazadas al disparo del cohete, el miércoles hubo exhibición y concurso de adultos, por la noche, y ayer por la tarde, infantil.

Este viernes continúan las propuestas para todos los públicos con actividades dirigidas a los niños en el frontón municipal, desde las 12.00 hasta las 14.30, misa en honor a la Virgen en la iglesia de Santa María a las 12.30 y vermú musical por los bares con amenización a cargo del grupo de jotas La Ribera Canta.

A las 19.00 tendrá lugar el tercer encierro de reses bravas y, al terminar, se disputarán las finales individuales infantiles de frontenis. En la plaza del Pilar, la Asociación de Mujeres ofrecerá bocadillo de chorizo por 2,50 euros, a las 21.00. A esa hora y a la 01.00 Disco Music Montana se ocupará de animar la fiesta. Además, al terminar la música de la noche los más atrevidos podrán participar en los juegos populares.

Debido al riesgo de incendios por las altas temperaturas, por responsabilidad, el Ayuntamiento ha decidido suspender los fuegos artificiales de las 00.30.