La prueba solidaria 'Rodezno Corre' celebrará su octava edición el domingo 7 de diciembre

Rodezno celebrará la octava edición de su Carrera Solidaria 'Rodezno corre contra el cáncer infantil' el próximo 7 de diciembre. Se trata de una ... cita deportiva y benéfica que busca recaudar fondos en apoyo a la lucha contra esta enfermedad y que regresa al calendario tras el parón del año pasado.

La jornada contará con dos pruebas: la carrera infantil, que arrancará a las 10.30 horas y que recorrerá 1 kilómetro, y la carrera de adultos, prevista para las 11.00 horas, con un trazado de 5 kilómetros.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Rodezno, y cuenta con la participación del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Ollauri y asociaciones de apoyo a niños y niñas con cáncer como Faro y Aspanoa.

Se trata de una oportunidad para disfrutar del deporte en familia en un ambiente solidario y contribuir así a una causa que une a toda la comarca cada año.

Las inscripciones pueden formalizarse ya en la web de la carrera www.rodeznocorre.com. También se ofrece la posibilidad de colaborar mediante una 'fila 0'.