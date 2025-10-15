El proyecto denegado de la planta de biometano en Hervías se vuelve a presentar

La posibilidad de crear una planta de Biometano en Hervías no ha desparecido, a pesar de que en el mes de mayo se votó en ... contra de su instalación, concretamente en contra de cambio de uso de la parcela elegida a suelo industrial. Pero hay dos nuevos expedientes a nombre de las mismas empresas (Axpo Biomasa ES2 y Biogás P. G.) que sitúan su construcción en una parcela aledaña, lo que ha reimpulsado el proyecto.

El BOR anunció este martes que somete al trámite de información pública el «expediente de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental correspondiente al proyecto de la planta de producción de fertilizantes y recuperación de biometano, en el término municipal de Hervías, La Rioja», promovida por Axpo Biometano ES2,SL. y una paralela promovida por B. PowerGenIII, SL.

Desde la consejería de Medio Ambiente, firmante de las publicaciones, explicaban que «sobre el tema de la planta de Hervías, los dos únicos informes que se han emitido desde esta Consejería son desfavorables, y proceden uno de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por estar en parcelas que son secanos de alta productividad, y el otro de la Dirección General de Desarrollo Rural, por ser parcelas de concentración parcelaria».

El BOR publicó este martes el inicio del procedimiento de autorización ambiental, que se somete a exposición pública

Según el Gobierno regional, las publicaciones de este martes del BOR «no son un informe sino el inicio del procedimiento relativo a la autorización ambiental donde se somete a información pública la solicitud de la empresa y mediante el cual los interesados podrán alegar lo que estimen –señalaron–. Mientras no renuncie la empresa expresamente, los procedimientos deben seguir su curso. En estos casos, si urbanísticamente no tienen el informe favorable de compatibilidad, los expedientes relativos a las autorizaciones ambientales decaerán en un futuro».

Por otro lado, en la documentación adjunta a la tramitación en el BOR existe un informe de compatibilidad urbanística con fecha del 10 de octubre, en el que el arquitecto técnico da el visto bueno: «En lo que al Plan General Municipal de Hervías se refiere, no afecta urbanísticamente, dado que se encuentra en suelo urbanizable no delimitado, no afectando a ninguna estructura de carreteras, línea eléctrica, gas, etc.». Sin embargo, fuentes municipales niegan que alguna empresa –que en esta ocasión aparece con el nombre de Biogás Power Generation– haya solicitado licencia alguna. «No es competencia de este Ayuntamiento, nos hemos enterado por el BOR», dijeron. Eso sí, reconocieron que hay dos nuevos expedientes con «nuevos números, el proyecto se ha dividido».