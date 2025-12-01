Procesión, djs, degustaciones, concierto y actos infantiles por Santa Bárbara en Tudelilla

Sanda Sainz Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

El 4 de diciembre comenzarán los actos de Santa Bárbara en Tudelilla con misa y procesión a las 12.30 horas y reparto de roscas. El sábado 6 tendrá lugar el chupinazo a las 13.00, ronda con la charanga La Pacheca y comida de la socios de Amigos de Tudelilla a las 15.00.

A las 17.00 actuará Ayvan Romero en las escuelas viejas, a las 20.30 y 00.30 el dj José Mari en la carpa de la Plaza del Pilar y a las 21.00 la Asociación de Mujeres dará bocatita de revuelto de pimientos.

El domingo 7 se ha programado un parque infantil a las 12.00 en las escuelas viejas, concurso de mus y parchís en el bar a las 16.30, tudepincho y dj Mikel a las 20.30, patatas bravas a las 21.00 de Amigos de Tudelilla, toro de fuego a las 22.00, dj Mikel a las 00.30 y bingo a las 02.30. Como novedad se instalarán atracciones el patio del colegio estas fiestas.