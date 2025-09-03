Procesión y aperitivo popular para celebrar San Antonio

En la segunda jornada festiva de Pradejón, ayer se celebró el día del patrón, San Antonio de Padua. El programa comenzó a las 11. ... 30 horas con la imposición de pañuelos a los niños nacidos durante el último año. El acto tuvo lugar en la Plaza Melchor Ezquerro y acudieron treinta y cinco familias con sus bebés (se habían inscrito treinta y nueve).

A las 12.30 se llevó a cabo en la parroquia la misa y después la procesión amenizada por la banda municipal, que el domingo participó en el pregón y en el homenaje por su veinticinco aniversario. Al finalizar los actos religiosos, la fiesta se trasladó al frontón municipal donde el Ayuntamiento ofreció un vino de honor a todo el que acudió.

Por la tarde las vacas de Alfonso Basarte, de San Adrián, protagonizaron el encierro y después hubo toritos infantiles, degustación, toro de fuego para los chavales y cena popular temática sobre 'noche deportiva'. La orquesta En Esenzia se encargó de amenizar las dos sesiones de baile en la Plaza de la Constitución.

Día de ranchos

Para hoy está previsto el concurso de ranchos que cumple cuarenta y seis ediciones. La preparación se iniciará a partir de las 12.30, a las 13.00 la Peña Unión 76 repartirá cóctel y a las 14.00 comenzará la comida de cuadrillas en la avenida de La Rioja.

Las vacas del encierro de las 18.00 serán de la ganadería Vicente Domínguez de Funes. A las 19.00 se celebrará el encierro infantil en la avenida de La Rioja y una porronada y concierto del grupo Relocos en el local de la Peña Unión 76. La degustación de las 21.00, en la calle Mayor, correrá a cargo del CD Pradejón, el toro de fuego infantil correrá a las 22.00 y la orquesta Los Aliados tocará a las 21.00 y 00.30.