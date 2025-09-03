LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Reinas, acompañantes y comitiva infantil de las fiestas de Pradejón, junto a San Antonio. PLUGINMAN STUDIOS
Pradejón

Procesión y aperitivo popular para celebrar San Antonio

Ayer tuvo lugar la imposición de pañuelos de fiestas a treinta y cinco niños nacidos durante el último año

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:50

En la segunda jornada festiva de Pradejón, ayer se celebró el día del patrón, San Antonio de Padua. El programa comenzó a las 11. ... 30 horas con la imposición de pañuelos a los niños nacidos durante el último año. El acto tuvo lugar en la Plaza Melchor Ezquerro y acudieron treinta y cinco familias con sus bebés (se habían inscrito treinta y nueve).

