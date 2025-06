Préjano reclama el despliegue completo del servicio de fibra óptica en toda la villa

Llamas al Ayuntamiento de Préjano y salta una voz metálica. No da señal. «Su llamada es muy importante para nosotros. Por favor, espere al ... próximo agente disponible» suena como mensaje en lugar de ponerte en contacto con sus trabajadores.

Aunque en los datos del Gobierno de La Rioja y de Movistar aparece que la fibra óptica ha llegado a Préjano, los vecinos lamentan que la realidad es que «no termina de darse el despliegue». Que sólo un pequeño porcentaje de los vecinos la disfruta. Y cumplen más de un año reclamando que lo pongan en marcha en plena capacidad.

«Desde el Ayuntamiento hemos dado los permisos y autorizaciones para el despliegue de fibra por Movistar. Nos dijeron que en julio del año pasado iba a estar completado, trajeron la línea desde Arnedillo, colocaron varias cajas de fibra... Cuando pensábamos que estaba listo para que cada particular contratara el servicio, la sorpresa es que apenas unos pocos vecinos pueden tenerlo», describe el alcalde prejanero, David San Sixto.

Se da el caso de vecinos de números impares de una calle que cuentan con la fibra, pero no los pares. Le ocurre al propio alcalde. Y al Ayuntamiento. «Deben faltar cajas distribuidas por el municipio... y así llevamos esperando más de un año», lamenta.

El Ayuntamiento ha enviado peticiones, oficios, incidencias... Pero no avanza. «Nadie nos da una respuesta ni explicación de qué ocurre», se resigna Cristina Rubio, al frente de la farmacia. Con el 'router' averiado, tiene que hacer los pedidos e informes desde su casa. Cuando hay tormenta, se caen llamadas e internet.

Al no contar con fibra, retirado el ADSL, el servicio de Internet en la villa es por radiofrecuencia a través de señal de antenas. «En mi casa no veo ni Netflix, ni nada de eso... Es imposible. No tenemos cobertura para nada», describe Rubio. En el Ayuntamiento, el lugar a donde muchos vecinos van a quejarse por ser la administración más cercana, el secretario Santiago Hernáez tiene que desplazarse al de Herce, donde también ocupa el cargo, para poder realizar trámites que corresponden al de Préjano. Vecinos que trabajan en línea o teletrabajan deben desplazarse con sus equipos a otras localidades donde sí está desplegada la fibra para cumplir con sus labores...