Pradillo y ADER firman un convenio para estudiar la viabilidad de suelo industrial

La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y el Ayuntamiento de Pradillo de Cameros han firmado un convenio para realizar un estudio ... de viabilidad de suelo industrial. La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja y el Consistorio camerano han suscrito un acuerdo por el cual la primera otorga una subvención de 20.000 euros a la segunda para sufragar los gastos de elaboración de un estudio de viabilidad para la posible transformación urbanística con el fin de desarrollar un polígono industrial en la localidad.

El plazo de ejecución del estudio finaliza este mismo año. El lugar en el que se plantea el posible polígono industrial se encuentra en el paraje Las Llanas, a pie de la carretera N-111, entre Torrecilla en Cameros y Pradillo, con una superficie de unos 190.00 metros cuadrados en la zona oeste. Actualmente solo hay unas naves de una antigua granja de cerdos, sin utilizar. «Para el pueblo y la comarca sería algo muy positivo ante la posibilidad de crear empleo y así asentar población», declara Anais Martínez Soriano, alcaldesa de Pradillo.

No obstante, la regidora municipal es prudente. «Aún queda trabajo por hacer. El convenio quiere decir que se va a llevar a cabo próximamente un estudio de viabilidad acerca de esto. Y hasta que dicho estudio no esté realizado, entregado y estudiado no se sabe si es viable o no», expone Anais Martínez Soriano, quien no desea ampliar información por el momento sobre la posibilidad de habilitar suelo industrial en el municipio.

Facilitar suelo de uso industrial en el Camero Nuevo podría permitir la instalación de empresas en la zona, donde las firmas son escasas, como Peñaclara en Torrecilla en Cameros, Monte Nevado en El Rasillo y BioCameros en Ortigosa.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Pradillo ha adjudicado el servicio de gestión del restaurante Los Cucharones a Ricardo García del Amo por un canon de 363 euros mensuales durante un año. Ricardo García del Amo se impuso sobre las dos ofertas presentadas y cuenta con experiencia en la gestión de otros bares municipales como en Lumbreras.