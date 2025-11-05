La Policía Local actuó en 5 robos en octubre y puso 66 sanciones de tráfico

Sanda Sainz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:40 Comenta Compartir

La Policía Local de Rincón de Soto intervino en octubre en cuatro robos en vehículos y domicilios particulares y en uno en un supermercado. En el resumen de actuaciones del mes publicado por el Ayuntamiento destacan además cincuenta y tres sanciones por estacionamiento indebido, otras diez por el paso de vehículos de gran tonelaje por el casco urbano, una por conducción negligente, dos por carecer de la ITV obligatoria y los agentes atendieron varias llamadas relacionadas con los vados horarios.

Por otro lado, interpusieron cinco sanciones por dejar basuras y diferentes enseres fuera de los contenedores.

En relación a los apoyos al servicio de emergencias 112, Guardia Civil y Policía Judicial, la Policía Local de Rincón de Soto participó en el operativo de dos incendios en el campo, la atención a una vecina accidentada en la calle y en el acompañamiento a bomberos y servicios médicos para auxiliar a dos vecinos en sus viviendas.