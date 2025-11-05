LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rincón De Soto

La Policía Local actuó en 5 robos en octubre y puso 66 sanciones de tráfico

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:40

Comenta

La Policía Local de Rincón de Soto intervino en octubre en cuatro robos en vehículos y domicilios particulares y en uno en un supermercado. En el resumen de actuaciones del mes publicado por el Ayuntamiento destacan además cincuenta y tres sanciones por estacionamiento indebido, otras diez por el paso de vehículos de gran tonelaje por el casco urbano, una por conducción negligente, dos por carecer de la ITV obligatoria y los agentes atendieron varias llamadas relacionadas con los vados horarios.

Por otro lado, interpusieron cinco sanciones por dejar basuras y diferentes enseres fuera de los contenedores.

En relación a los apoyos al servicio de emergencias 112, Guardia Civil y Policía Judicial, la Policía Local de Rincón de Soto participó en el operativo de dos incendios en el campo, la atención a una vecina accidentada en la calle y en el acompañamiento a bomberos y servicios médicos para auxiliar a dos vecinos en sus viviendas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  5. 5 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  6. 6 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  7. 7 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  8. 8 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  9. 9 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  10. 10 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Policía Local actuó en 5 robos en octubre y puso 66 sanciones de tráfico