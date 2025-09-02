El pleno exige el alto el fuego inmediato en los territorios palestinos
Martes, 2 de septiembre 2025, 09:35
El pleno del Ayuntamiento de Arnedillo aprobó en la sesión que celebró este viernes una declaración institucional por la que traslada a la comunidad internacional ... la exigencia del alto el fuego inmediato y permanente en los territorios palestinos, así como la solicitud de la entrada de ayuda humanitaria para asistir a la población afectada por el «genocidio que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu».
En su texto, el Consistorio reclama el cumplimiento del Derecho Internacional, tal y como lo establecen la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia y la Carta de los Derechos Humanos. Otro de los puntos de la Declaración exige la puesta en marcha de los trabajos de reconstrucción de todos los edificios y servicios sociales destruidos en la zona durante estos dos años.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.