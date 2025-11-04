LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

VILLARROYA

Pinchos de chefs en las Jornadas Micológicas

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

E. P. Las XXX Jornadas Micológicas de Villarroya comenzarán este sábado con una charla a las 17.30 sobre la historia de la elaboración de embutidos en la villa, seguida de degustación. Organizada por los Amigos de Villarroya y el Ayuntamiento, las Jornadas visitarán el domingo a las 10.30 el Carrascal antes de regresar para el mercadillo de productos artesanos a las 12.00 y degustación de pinchos elaborados por cinco chefs a las 14.00.

