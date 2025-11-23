Pelota, teatro y actos infantiles en Pradejón
Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:22
La cena del viernes con 190 personas de la Peña Unión 76 por San Ponciano dio paso ayer al deporte, conciertos, fiesta de la cerveza ... y djs en Pradejón.
Hoy se instalará un parque infantil de 11.00 a 14.00 horas en el frontón. A las 17.00 se disputarán partidos de pelota mano de juveniles y de Víctor e Iturriaga contra Garatea y Oliden. A las 18.30, en las pistas del colegio, saldrá el toro de fuego suspendido el jueves por el mal tiempo. En el salón cultural se representará 'Y este... ¿quién es?' del grupo teatral La Kaskajera, a las 19.00 horas, y a las 20.30 está previsto el fin de fiestas.
