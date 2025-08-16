Los patronos de Alcanadre salen hoy en procesión por segundo día

Ayer tuvo lugar la primera de las procesiones con la Asunción y San Roque en Alcanadre, que contó con el acompañamiento del grupo de ... danzas Puente Moros.

En la comida de catering en el polideportivo participaron unas 300 personas y no faltó la música con actuaciones de jotas, orfeón, charanga y orquesta.

La localidad vive hoy su día grande de las fiestas, con recepción de autoridades a las 12.15 y procesión a las 12.30 con la Asunción y San Roque. Durante el recorrido actuará de nuevo del grupo de danzas Puente Moros y al regresar a la parroquia tendrá lugar una misa.

El Mariachi Imperial Elegancia Mejicana amenizará con sus rancheras el vermú en la plaza, a las 13.30, y a las 17.00 está previsto un concurso de bolos en el parque del hogar del jubilado.

La programación continuará con la sesión de tarde de la orquesta Nueva Era, a las 20.30; toro de fuego, a las 22.00; y verbena con Nueva Era a las 00.30.

Durante el descanso, la charanga Los 5 de Castilla recorrerá el pueblo y, al terminar, la orquesta seguirá la música con un dj (hasta las 06.00). Después se llevará a cabo la decimoséptima carrera de bragas y calzoncillos en la calle Tejadas, y de 06.30 a 08.00, pasacalles charanga Kamikaze.