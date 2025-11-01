Pasea La Rioja recorre este fin de semana los yacimientos de Enciso y Munilla
Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:04
Ante la celebración del Día Internacional de las Reservas de la Biosfera el 3 de diciembre, la iniciativa Pasea La Rioja ha programado para este ... fin de semana dos propuestas alrededor del patrimonio paleontológico riojano, hoy en Enciso y mañana en Munilla, ambas ya con las plazas completas.
Desde las 10.30 horas, la actividad 'Guardianes del tiempo: fósiles en el corazón de la biosfera' visitará el Centro Paleontológico de Enciso y el yacimiento de Valdecevillo, que guarda restos de preservación y valor excepcional.
A la misma hora en la jornada dominical, y también gratuita, la actividad se titula 'Dinosaurios en movimiento: investigando las icnitas de La Rioja' y recorrerá con una visita interpretativa y participativa los yacimientos de Peñaportillo I y La Canal V.
El Gobierno de La Rioja subraya que este paseo permitirá descubrir cómo se formaron las huellas de dinosaurio y qué información aportan sobre su comportamiento, desplazamientos e interacciones sociales, además de imaginar ese tiempo gracias a las réplicas de la zona.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión