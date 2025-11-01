Pasea La Rioja recorre este fin de semana los yacimientos de Enciso y Munilla

Ante la celebración del Día Internacional de las Reservas de la Biosfera el 3 de diciembre, la iniciativa Pasea La Rioja ha programado para este ... fin de semana dos propuestas alrededor del patrimonio paleontológico riojano, hoy en Enciso y mañana en Munilla, ambas ya con las plazas completas.

Desde las 10.30 horas, la actividad 'Guardianes del tiempo: fósiles en el corazón de la biosfera' visitará el Centro Paleontológico de Enciso y el yacimiento de Valdecevillo, que guarda restos de preservación y valor excepcional.

A la misma hora en la jornada dominical, y también gratuita, la actividad se titula 'Dinosaurios en movimiento: investigando las icnitas de La Rioja' y recorrerá con una visita interpretativa y participativa los yacimientos de Peñaportillo I y La Canal V.

El Gobierno de La Rioja subraya que este paseo permitirá descubrir cómo se formaron las huellas de dinosaurio y qué información aportan sobre su comportamiento, desplazamientos e interacciones sociales, además de imaginar ese tiempo gracias a las réplicas de la zona.