Osés reprocha al alcalde de Laguna «falta de compromiso» con el festival 'Cameros Blues' El director de Turismo reconoce el interés de la iniciativa, que mañana premia su Gobierno, pero achaca la responsabilidad de su suspensión al propio Ayuntamiento

'Rifi-rafe' institucional entre el Ayuntamiento de Laguna y la Dirección General de Cultura y Turismo. El titular de este último departamento, Eduardo Rodríguez Osés, replicó ayer al alcalde de Laguna de Cameros que si el 'Cameros Blues Festival' no se va a celebrar este año no es por otra cosa que por la «falta de compromiso y la falta de implicación personal de su alcalde». Rodríguez Osés respondía así a preguntas de los periodistas después de que un día antes el primer edil de la localidad, Martín Iñíguez, denunciara en Diario LA RIOJA la falta de implicación con la iniciativa del departamento de Cultura y Turismo del Gobierno regional.

Íñiguez mostraba además su sorpresa porque el Cameros Blues Festival haya sido merecedor del premio a la 'Mejor iniciativa de desarrollo rural', que entregará a la organización mañana jueves La Rioja Capital [es decir, la Consejería de Agricultura del también Gobierno riojano] al tiempo que, la falta de fondos públicos, haya provocado su suspensión en esta nueva edición.

Rodríguez Osés reconoció ayer que 'Cameros Blues' se ha ganado «el reconocimiento de la sociedad», aunque aseguró que «es el único festival con el que ha habido problema». «Estoy decepcionado con las palabras del alcalde, muy políticas y partidistas -añadió el director general- porque, si bien es cierto que el pasado 4 de febrero de este año se le dijo que al tener presupuestos prorrogados no podíamos firmar un convenio, también le animamos a presentarse a la orden de ayudas para ayuntamientos».

En este sentido, Rodríguez Osés aseguró que el año pasado Laguna se presentó a esta convocatoria, con el 'Cameros Blues' y otras iniciativas, y que recibió «el 56% de la cantidad solicitada». El director general confirmó también el interés de su departamento por el festival al asignarle en el proyecto de Presupuestos inicial una partida, pero que, al no ser aprobados, no se puede ejecutar: «La orden competitiva para actividades municipales sigue abierta hasta el 22 de abril y estamos dispuestos a mantener cuántas reuniones hagan falta si de verdad quieren el festival, aunque, personalmente, tengo dudas, y no son de plazos».