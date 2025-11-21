La Orbea Gravel agota el 50% de sus inscripciones para su edición del 2026

Marta Hermosilla Garrido Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

La Orbea Gravel goza de una salud admirable. Después de una cuarta edición en la que contó con la participación de más de 1.500 deportistas, esta carrera ciclista volverá a los viñedos de Rioja Alavesa durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre del 2026. Y es que cada vez se guarda con más expectación, ya que apenas unos días después de la apertura del plazo de inscripción ya se han agotado el 50% de los dorsales.

Al igual que otras citas, la Orbea Gravel Rioja Alavesa 2026 volverá a traer dos diferentes recorridos adaptados al nivel de los participantes. Habrá un recorrido más corto de 54 kilómetros y 1.000 metros de desnivel acumulado, mientras que para los más experimentados habrá una carrera de 102 kilómetros de extensión y 1.850 metros de desnivel.

Santa Cecilia en Laguardia

Este sábado, 22 de noviembre, la Agrupación Musical de Laguardia celebrará Santa Cecilia con un día lleno de música. Después del último ensayo, llevado a cabo esta noche por las calles de la villa, la agrupación dirigirá un pasacalles antes de la misa de honor a la patrona. Más tarde, se desarrollará un concierto en la capilla que se extendenderá por el municipio.

Monólogos, en Oyón

Los vecinos Oyón podrán disfrutar esta tarde de un monólogo humorístico a cargo de Celia Fañanas. Escrito por Maite Redín, los espectadores podrán entender la manera en la que nos relacionamos de una manera respetuosa a través del humor. Se llevará a cabo en el cine de la localidad a las 19.00 horas y está dirigido al público joven y adulto de la localidad.