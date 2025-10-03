LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las obras del aparcamiento y nuevo acceso a la piscina de Cornago se licitan por 84.149 euros

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:39

Comenta

El Ayuntamiento de Cornago licita el contrato de obras de acondicionamiento del nuevo aparcamiento y acceso a la piscina por un importe de 84.149,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses. La ofertas se pueden presentar hasta el 7 de octubre a las 23.59 horas.

La intervención se llevará a cabo en una parcela municipal y se acoge a la financiación del Plan de Obras y Servicios Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para pueblos de 2.000 habitantes o menos, en el bienio 2025-2026.

La superficie aproximada de la nueva pavimentación será de 1.310,50 metros cuadrados, situada entre la carretera LR-283 y la piscina y contará una nueva rampa de acceso que se complementará con la entrada superior actual. Además, se reurbanizará la zona y se creará un espacio ajardinado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  4. 4 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  9. 9 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026
  10. 10

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las obras del aparcamiento y nuevo acceso a la piscina de Cornago se licitan por 84.149 euros

Las obras del aparcamiento y nuevo acceso a la piscina de Cornago se licitan por 84.149 euros