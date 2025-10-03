Las obras del aparcamiento y nuevo acceso a la piscina de Cornago se licitan por 84.149 euros

Sanda Sainz Viernes, 3 de octubre 2025, 09:39

El Ayuntamiento de Cornago licita el contrato de obras de acondicionamiento del nuevo aparcamiento y acceso a la piscina por un importe de 84.149,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses. La ofertas se pueden presentar hasta el 7 de octubre a las 23.59 horas.

La intervención se llevará a cabo en una parcela municipal y se acoge a la financiación del Plan de Obras y Servicios Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para pueblos de 2.000 habitantes o menos, en el bienio 2025-2026.

La superficie aproximada de la nueva pavimentación será de 1.310,50 metros cuadrados, situada entre la carretera LR-283 y la piscina y contará una nueva rampa de acceso que se complementará con la entrada superior actual. Además, se reurbanizará la zona y se creará un espacio ajardinado.

Temas

Cornago