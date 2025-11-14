LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El nuevo reemisor de Ezcaray pone fin a décadas de mala recepción radiofónica

La radio ya se puede escuchar con total nitidez en toda la villa, un hecho que ha marcado «un antes y un después» para la localidad

Laura Lezana

Laura Lezana

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:22

El Ayuntamiento de Ezcaray ha anunciado un avance «histórico» para el municipio: la colocación de un reemisor para poner fin a décadas de mala recepción radiofónica. De esta manera, la radio ya se escucha con total nitidez en toda la villa, algo que durante décadas había sido prácticamente imposible debido a la compleja orografía del valle, uno de los factores que más ha condicionado las comunicaciones en la zona.

La instalación y puesta en marcha del nuevo centro reemisor, que se ha colocado en la Picota de San Torcuato, ha sido fruto del convenio firmado entre el Ayuntamiento y CRTVE (Corporación Radiotelevisión Española). Esta iniciativa «marca un antes y un después para Ezcaray. Con esta infraestructura, ya operativa, se resuelve una limitación que afectaba a cientos de vecinos, establecimientos comerciales, alojamientos turísticos y visitantes, que convivían desde hace años con la imposibilidad de recibir una señal radiofónica estable», han explicado desde el Consistorio.

El alcalde, Diego Bengoa, ha subrayado que «este hito supone poner fin a una carencia histórica. Nuestro valle, encajonado y rodeado de montes, hacía que la radio no llegara en condiciones. Hoy podemos decir que Ezcaray se sitúa al nivel que merece y que cualquier persona puede sintonizar sin interferencias. Era una deuda pendiente con nuestro municipio, y ya está saldada».

