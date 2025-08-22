Una nueva parada y una rotonda facilitarán el transporte escolar en Moncalvillo Green, en Sojuela

Los servicios de la línea 109 del transporte interurbano y los autobuses del transporte escolar pararán desde septiembre en la marquesina de la urbanización ... Moncalvillo Green en Sojuela, lo que beneficiará a unas 30 familias con estudiantes.

El viceconsejero de Educación, Miguel Ángel Fernández; la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez; y el alcalde de Sojuela, Diego Fernández; visitaron ayer la última marquesina habilitada en esa zona residencial, en la calle Los Pinos.

El Gobierno de La Rioja detallaba en una nota que también han supervisado a nueva rotonda para permitir el giro de los autobuses con total garantía para la seguridad.

Con estas medidas, los escolares ya no tendrán que desplazarse por su cuenta hasta la parada del campo de golf, aproximadamente a un kilómetro y medio de la marquesina, ha señalado Fernández, una situación que había provocado protestas vecinales.

Hasta ahora, solo el primer servicio de la mañana de la línea 109 (Logroño-Ventosa-Logroño), que se presta con un microbús, puede incorporar viajeros en la nueva parada que se habilitó en agosto del año pasado.

No así el resto de servicios de esta ruta, ni el transporte escolar, que se prestan con vehículos convencionales que no pueden dar la vuelta en la zona y solo dan servicio a la parada del campo de golf.

Sin embargo, a partir de septiembre, todas las frecuencias de la línea 109 (tres de ida y dos de vuelta, de lunes a viernes; y una de ida y otra de vuelta, los sábados) recogerán usuarios en la nueva marquesina, como también el autobús que lleva a los alumnos al CEIP Nuestra Señora del Sagrario de Navarrete, y al IES Tomás y Valiente de Fuenmayor.

Los servicios escolares se realizan con un autobús de 55 plazas ya que también trasladan hasta dichos centros a alumnos de otros municipios del entorno de Sojuela.

El alcalde ha agradecido la implicación del Gobierno de La Rioja «para sacar adelante una parada en la parte alta de Moncalvillo Green» que, junto a la construcción de la rotonda, «permite aumentar servicios que son fundamentales para municipios como el nuestro, que estamos constantemente incrementado la población».