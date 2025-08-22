LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Fallece un joven de 19 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
La nueva rotonda permite el giro del autobús escolar. G.L.R.

Una nueva parada y una rotonda facilitarán el transporte escolar en Moncalvillo Green, en Sojuela

La situación había provocado una protesta vecinal por la dificultad de las comunicaciones

La Rioja

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:29

Los servicios de la línea 109 del transporte interurbano y los autobuses del transporte escolar pararán desde septiembre en la marquesina de la urbanización ... Moncalvillo Green en Sojuela, lo que beneficiará a unas 30 familias con estudiantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

