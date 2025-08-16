Novillada, recortadores, vaquillas y 'bullfighter', en la plaza de Navarrete

Isabel Virumbrales Sábado, 16 de agosto 2025, 08:54 Comenta Compartir

La coqueta plaza de toros de Navarrete continúa su frenética activad. Este sábado, a las 18.30 horas, se celebrará una novillada sin caballos para Daniel Moset, alumno de la Escuela Taurina de Guadalajara, y Hugo Casado, pupilo de la Escuela Taurina de Córdoba. Ambos novilleros son conocidos en La Rioja por su participación en distintos certámenes. Moset fue finalista del Bolsín Taurino de La Rioja, celebrado el pasado mes de julio, mientras que Casado triunfó en la primera edición del Bolsín Taurino de Nájera en 2023.

El novillero triunfador recibirá el trofeo 'Cántaro de Navarrete', una vez finalizado el festejo en el salón de actos del ayuntamiento.

Los astados reseñados para esta tarde pertenecen el hierro riojano de los hermanos Álvaro y Pablo Lumbreras, una ganadería que desde que se recuperó la novillada estoqueada en la localidad alfarera no ha fallado a la cita.

Este año los hermanos Lumbrerass han estado presentes en la final del Bolsín Taurino de La Rioja, que organiza la federación taurina regional. También han lidiado en San Adrián y la próxima semana están anunciados en la feria de novilladas de Aldeanueva de Ebro.

Mañana, domingo, se celebrará el concurso nacional de recortadores, en el que 12 de los toreros a cuerpo limpio más destacados del panorama se disputarán el trofeo 'Cántaro de Navarrete'. En la media noche del domingo al lunes hay programada una suelta de vaquillas, que contará con animación musical y obstáculos en el ruedo.

El martes, como fin del ciclo taurino en honor a la Virgen y San Roque, se prevé la exhibición 'bullfighters'. En este festejo Daniel Alcalá, que ha hecho la gira 'Bullfighter' en Norteamérica y Canadá, contará con tres minutos para realizar todo tipo de suertes a una vaca de Carlos Lumbreras. La dificultad a la que se enfrenta el especialista reside en que no recibe ayuda de ningún auxiliador para poder colocar y sortear al animal que le toca en suerte.

