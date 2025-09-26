Otras noticias de Santo Domingo, Cervera y Quel

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de Santo Domingo de la Calzada, en una imagen de archivo. Javier Albo

María Caro
Sanda Sainz

María Caro y Sanda Sainz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:11

  1. Santo Domingo de la Calzada

    Nuevo 'Rincón de lectura' en la biblioteca Trastámara

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, a través de la Concejalía de Cultura, anunció la creación de un nuevo espacio en la Biblioteca Municipal Casa Trastámara especialmente diseñado para el público infantil: el 'Rincón de Lectura'. Este rincón cuenta con una alfombra y varios cojines que invitan a los más pequeños a acercarse a los libros en un entorno cómodo, acogedor y cercano, casi como si estuvieran en su propia casa. La iniciativa busca que los niños y las niñas puedan descubrir el placer de la lectura en un espacio pensado a su medida. Informa María Caro

  1. Cervera

    Tercera fase de la calle Fuente Peña de Valverde

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama licita la tercera fase de las obras de reurbanización de la calle Fuente Peña de Valverde. El precio base suma 158.389 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de dos meses. La zona que se va a mejorar tiene una superficie de 868,15 metros cuadrados. Se pavimentarán los viales y aceras, además de mejorar las redes de saneamiento y distribución, así como las conexiones con la red viaria. Informa Sanda Sainz

  1. Quel

    Cursos de La Rioja Rural Conecta en Quel

Quel acoge del 20 al 23 de octubre el curso para adultos 'móvil avanzado', de 17.00 a 19.00 horas. El 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre se oferta otro de Inteligencia Artificial nivel II y el 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre otro de IA, ambos de 18.30 a 20.30. Todos gratis dentro del programa La Rioja Rural Conecta (Gobierno de La Rioja apoyado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con fondos europeos). Informa Sanda Sainz

Otras noticias de Santo Domingo, Cervera y Quel