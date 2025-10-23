Noticias de La Rioja Alavesa

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 23 de octubre 2025, 11:53 Comenta Compartir

Dos mil ciclistas recorrerán Rioja Alavesa este sábado en la Orbea Gravel

La cuarta edición de la Orbea Gravel Rioja Alavesa se celebra este fin de semana en la comarca alavesa con todas sus plazas agotadas desde hace semanas. La prueba, que tendrá lugar el sábado, se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario gravel y reunirá a ciclistas de más de diez nacionalidades. Los participantes podrán elegir entre dos recorridos: el Long Track de 102 kilómetros y 2.150 metros de desnivel, o la versión más asequible de 54 kilómetros y 1.000 metros.

Con las 2.000 inscripciones completas la cita llega a Laguardia con récord de participación y un ambiente inmejorable. Más allá de la competición, la Orbea Gravel Rioja Alavesa destaca por su espíritu festivo y su vínculo con la cultura local, ofreciendo un completo programa paralelo con charlas, visitas guiadas, catas en bodegas.

Laguardia Fin de semana de charangas en Laguardia

La Asociación para la Dinamización de Empresas de Laguardia ha organizado un fin de semana repleto de música por las calles de Laguardia y serán las charangas las encargadas de poner la banda sonora desde mañana por la tarde. La Charanga Wesyké tocará primero el viernes a las 20.00 horas. Le cogerá el testigo la charanga Borraskillas Latin Band el sábado.

Laguardia Se busca 'La Nariz de Rioja Alavesa'

Vuelve una nueva edición de 'La Nariz de Rioja Alavesa' en la que se tratará de encontrar al mejor olfato y paladar de la comarca. Las catas se realizarán todos los jueves del mes de noviembre a las 20.00 horas en Laguardia y las plazas para el certamen son limitadas. El precio de la inscripción es de 30 euros y los participantes se podrán apuntar en la panadería Mateo y la quesería Moraita.

