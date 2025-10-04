Más noticias de Rincón de Soto, Enciso, Cervera, Igea y Autol

Sanda Sainz Sábado, 4 de octubre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Enciso La XXII Jornada de la Ternera Asada comienza hoy con varias actividades culturales

La XXII Jornada de la Ternera Asada abre este fin de semana las actividades promocionales de la mano de la gastronomía en el valle del Cidacos durante el otoño.

Para hoy manda el arte en la agenda: la Casa de Cultura acoge a las 13.00 la obra 'Soñando a Lorca', de la compañía Ábrego Teatro, inaugurando la exposición 'Cesteando con Vimet-Art'; gratis también, recibe a las 19.00 el espectáculo 'Todas las hembras que habito', de Amparo Nogués y Rumbo Hirundo. Tras actividades festivas en la plaza Mayor a las 19.30, comenzará el asado de las dos terneras a las 23.00 en Santa Bárbara.

Su degustación será el domingo sobre las 14.00 horas, en una mañana con puertas abiertas en el Barranco Perdido, visitas al Centro Paleontológico y al yacimiento de la Virgen del Campo y al mercado de productos artesanos.

Rincón de Soto Charla de Alberto Closas y María José Garrido mañana en el centro cultural

La Asociación Cultural Teatral La Trampilla de Rincón de Soto ha organizado para mañana domingo una charla-coloquio dirigida a todos los públicos en la que intervendrán el actor, productor y director de doblaje Alberto Closas Jr. y la actriz y cantante María José Garrido. Entre otros aspectos, hablarán de su experiencia como intérpretes, de la importancia de las técnicas actorales y el papel fundamental de la respiración.

La cita tendrá lugar a las 18.00 horas en el centro cultural Antonio García, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la entrada será libre, hasta completar el aforo.

Autol Autol prepara sus jornadas del champiñón

El Consistorio de Autol ha comunicado las fechas de las decimoquintas jornadas del champiñón y la seta que tendrán lugar del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre.

Cervera Concurso de fotografías de festividades locales

La Asociación Cerverana convoca un concurso de fotografía sobre festividades locales. Hasta el 10 de noviembre se podrán enviar hasta tres fotos por persona al correo asociacioncerverana23@gmail.com. Habrá tres premios sorpresa para las tres mejores y doce seleccionadas formarán parte de un calendario.

Igea Marcha contra el cáncer y Ruta del Silencio

Hoy se llevará a cabo la marcha contra el cáncer, a las 10.00 horas, en Igea. Cuenta con casi 300 personas, a falta de los que se inscriban hoy. La recaudación se destinará a las AECC de La Rioja. Por otro lado, mañana a las 08.30 horas se celebrará la Ruta del Silencio del río Linares, desde Igea.