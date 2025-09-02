Otras noticias de Haro y San Vicente
Breves con informaciones de actualidad riojana
Martes, 2 de septiembre 2025, 09:43
San Vicente
El mural que ensalza la fauna de San Vicente
San Vicente de la Sonsierra ya cuenta con un mural comunitario que pone en valor su riqueza natural y su compromiso medioambiental. Se encuentra en la pared exterior de la piscina municipal y es la guinda final de un proceso participativo en el que las vecinas y los vecinos del pueblo conocieron la fauna local.
Haro
El Centro Juvenil busca muñecas para Halloween
El Centro Juvenil de Haro busca muñecas para convertirlas en protagonistas del próximo pasaje del terror. Se pueden entregar a partir del 15 de septiembre en el Centro Juvenil de 17.30 a 20.30.
