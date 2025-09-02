Otras noticias de Haro y San Vicente

María Caro Martes, 2 de septiembre 2025, 09:43 Comenta Compartir

San Vicente El mural que ensalza la fauna de San Vicente

San Vicente de la Sonsierra ya cuenta con un mural comunitario que pone en valor su riqueza natural y su compromiso medioambiental. Se encuentra en la pared exterior de la piscina municipal y es la guinda final de un proceso participativo en el que las vecinas y los vecinos del pueblo conocieron la fauna local.

