LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mural de San Vicente. LR

Otras noticias de Haro y San Vicente

Breves con informaciones de actualidad riojana

María Caro

María Caro

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:43

  1. San Vicente

    El mural que ensalza la fauna de San Vicente

San Vicente de la Sonsierra ya cuenta con un mural comunitario que pone en valor su riqueza natural y su compromiso medioambiental. Se encuentra en la pared exterior de la piscina municipal y es la guinda final de un proceso participativo en el que las vecinas y los vecinos del pueblo conocieron la fauna local.

  1. Haro

    El Centro Juvenil busca muñecas para Halloween

El Centro Juvenil de Haro busca muñecas para convertirlas en protagonistas del próximo pasaje del terror. Se pueden entregar a partir del 15 de septiembre en el Centro Juvenil de 17.30 a 20.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  4. 4

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  5. 5 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  6. 6 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  7. 7

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  8. 8 Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar
  9. 9

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  10. 10

    Clausurado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otras noticias de Haro y San Vicente

Otras noticias de Haro y San Vicente