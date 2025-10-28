Otras noticias de Cevera, Quel, Haro y Casalarreina
Breves con las informaciones de actualidad riojana
Martes, 28 de octubre 2025, 07:31
Cervera
Obras en las pistas de tenis en Cervera
La mejora de las pistas de tenis de Cervera supone una reconstrucción total, con la instalación de un nuevo pavimento, vallado y elementos, adecuación del drenaje y accesibilidad. Los trabajos cuestan 38.975,50 euros y tienen 28.000 de financiación de la red Pafer. Se espera que estén listos en la primera quincena de noviembre. Informa Sanda Sainz
Quel
Ruta al 'prao' de Quel para VencELA
El domingo por la mañana tuvo lugar la decimoquinta subida al 'prao' en Quel. La inscripción costaba 3 euros a beneficio de VencELA La Rioja, pagaron cincuenta personas y realizaron el paseo veinticinco. Informa Sanda Sainz
Haro
Presentación de lectura en la sala Faro
La sala Faro acogerá este jueves a las 19.30 horas la presentación de 'De algunas cosas me acuerdo...', el nuevo libro de Jesús Vicente Aguirre González, donde realiza un viaje a través de la memoria y la historia personal. Además, para la actividad se contará con la participación y las voces de Fara Martínez y Luis Brox. La entrada será libre hasta completar el aforo. Informa Laura Lezana
Casalarreina
Regresa 'Rincones de Casalarreina'
El concurso de fotografía 'Rincones de Casalarreina' regresa a la localidad para completar el calendario de 2026 con las mejores imágenes del pueblo riojalteño. La fecha límite para enviar las fotografías será el 7 de noviembre, estas deberán enviarse en formato digital al correo electrónico casalarreina@casalarreinea.es y solo se aceptará una imagen por participante. Informa Laura Lezana