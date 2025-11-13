Otras noticias de Cervera, Rincón, Cornago y Bergasillas

La Rioja Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:42 Comenta Compartir

Cervera Cita sobre el bienestar mental de los jóvenes

El domingo, de 09.00 a 14.00 horas llega a la casa de cultura de Cervera 'R-HAZ-T', iniciativa del Instituto Riojano de la Juventud sobre la promoción de la salud mental y el bienestar emocional de los jóvenes. Se ofrece una experiencia inmersiva sobre bullying, relaciones tóxicas de pareja, trastornos alimentarios y adicciones. Habrá sorteo de unas gafas Meta Quest 3 S. Informa Sanda Sainz

Rincón de Soto Taller de competencias digitales en Rincón

Las Amas de Casa de Rincón de Soto promueven un taller gratuito de competencias digitales para la vida cotidiana para mujeres y hombres. Se impartirá los días 17, 19, 24 y 26 de noviembre, de 10.00 a 12.00 horas en la casa de cultura. Forma parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y las inscripciones se recogen en el teléfono 655 70 56 90 y en el correo beangurel1974@gmail.com. Informa Sanda Sainz

Cornago Dinosaurios en Cornago con Moratalla

Ayer tuvo lugar en salón de usos múltiples de Cornago la última cita del ciclo 'Café con dinosaurios' de la UR. El investigador José Joaquín Moratalla habló durante más de una hora y media del Cretácico riojano. Informa Sanda Sainz

Bergasillas Espacio multiusos de Bergasillas

El consejero de Política Local, Daniel Osés, y el director general, Óscar León, visitaron el espacio multiusos de Bergasillas Bajera. La segunda fase de mejora costó 45.217,18 euros (40.695,46 de subvención regional). Informa Sanda Sainz

Lapuebla de Labarca Segunda edición de la Marcha MTB

El Ayuntamiento de Lapuebla se ha lanzado a organizar la segunda edición de la MTB tras el éxito de la primera. Se celebrará el domingo 23 de noviembre y habrá diferentes recorridos según el nivel de los ciclistas. Hay una ruta familiar de 7 kilómetros, una carrera corta de 20 kilómetros y, por último, una ruta larga de 40 kilómetros reservada para los más expertos con la bici. Informa Marta Hermosilla

Labastida Concurso de fotografía con el nuevo mobiliario

Labastida quiere potenciar el nuevo mobiliario realizado por Raúl Barrio en la plaza de la Paz con un concurso de fotografía. El ayuntamiento anima a que sus vecinos se saquen una foto «con la cuadrilla o familia en este nuevo rincón» y la suban a Instagram. La persona autora de la fotografía ganadora recibirá un vale para consumo en el comercio local por un valor de 50 euros y un estuche de vino. Informa Marta Hermosilla