Otras noticias de Cervera, Autol, Cornago y Alcanadre

Sanda Sainz Jueves, 16 de octubre 2025, 08:03

Cervera 'Somos Europa' llega el domingo a Cervera

El próximo domingo la compañía Sapo Producciones llega a Cervera del Río Alhama con la obra 'Somos Europa', un mini espectáculo de calle promovido por el Gobierno de La Rioja y Europe Direct que mezcla el humor, la imagen colorida, música, detalles circenses y el espíritu y valores de la Unión Europea. La función está dirigida al público familiar y comenzará a las 12.30 horas en la Plaza Escultor Daniel (plaza del manguito).

Autol Presentación de libro y teatro infantil, mañana

Autol acoge este viernes dos eventos culturales. A las 19.00 horas está prevista la presentación del libro 'Lugares con historia', en la biblioteca municipal, con su autor, José Ricardo Gutiérrez Vergara. A las 19.30 se representará la obra de títeres 'Nanay de la China' (Pérez&Fernández, de Galicia) en el auditorio, con entrada por 3 euros. Esta función forma parte del proyecto de intercambio de artes escénicas 'Camino Escena Norte'.

Cornago Adjudicado el parking y acceso a la piscina

El Ayuntamiento de Cornago ha adjudicado las obras de acondicionamiento y acceso a la piscina por 84.095 euros a Terraplenes y Escolleras de La Rioja S.L. y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto incluye la construcción de un aparcamiento y una entrada desde la carretera LR-283 en una parcela de 1.310,50 metros cuadrados con un aljibe, en desuso. Esta superficie antes pertenecía a los regantes y ahora al Consistorio.

Alcanadre Readaptación del presupuesto para 2025

El Pleno del Ayuntamiento de Alcanadre aprobó el 30 de octubre de 2024 el presupuesto general para 2025, que publicó el 8 de enero de este año. Tuvo que ser readaptado y el Pleno dio el visto bueno al nuevo presupuesto el 27 de agosto. Este martes se ha publicado su aprobación definitiva. Finalmente los ingresos totales previstos ascienden a 910.411,50 euros y los gastos suman 870.462,17 euros.