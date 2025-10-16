Otras noticias de Cervera, Autol, Cornago y Alcanadre

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:03

  1. Cervera

    'Somos Europa' llega el domingo a Cervera

El próximo domingo la compañía Sapo Producciones llega a Cervera del Río Alhama con la obra 'Somos Europa', un mini espectáculo de calle promovido por el Gobierno de La Rioja y Europe Direct que mezcla el humor, la imagen colorida, música, detalles circenses y el espíritu y valores de la Unión Europea. La función está dirigida al público familiar y comenzará a las 12.30 horas en la Plaza Escultor Daniel (plaza del manguito).

  1. Autol

    Presentación de libro y teatro infantil, mañana

Autol acoge este viernes dos eventos culturales. A las 19.00 horas está prevista la presentación del libro 'Lugares con historia', en la biblioteca municipal, con su autor, José Ricardo Gutiérrez Vergara. A las 19.30 se representará la obra de títeres 'Nanay de la China' (Pérez&Fernández, de Galicia) en el auditorio, con entrada por 3 euros. Esta función forma parte del proyecto de intercambio de artes escénicas 'Camino Escena Norte'.

  1. Cornago

    Adjudicado el parking y acceso a la piscina

El Ayuntamiento de Cornago ha adjudicado las obras de acondicionamiento y acceso a la piscina por 84.095 euros a Terraplenes y Escolleras de La Rioja S.L. y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto incluye la construcción de un aparcamiento y una entrada desde la carretera LR-283 en una parcela de 1.310,50 metros cuadrados con un aljibe, en desuso. Esta superficie antes pertenecía a los regantes y ahora al Consistorio.

  1. Alcanadre

    Readaptación del presupuesto para 2025

El Pleno del Ayuntamiento de Alcanadre aprobó el 30 de octubre de 2024 el presupuesto general para 2025, que publicó el 8 de enero de este año. Tuvo que ser readaptado y el Pleno dio el visto bueno al nuevo presupuesto el 27 de agosto. Este martes se ha publicado su aprobación definitiva. Finalmente los ingresos totales previstos ascienden a 910.411,50 euros y los gastos suman 870.462,17 euros.

