Otras noticias de Cabretón y Valverde

Jornada organizada por la Asociación Toro Ensogado en Cabretón, en una imagen de archivo.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:57

  1. Cabretón

    Junta de la Asociación Toro Ensogado

La Asociación Cultural Toro Ensogado de Cabretón celebrará este sábado, a las 20.00 horas una reunión general en su sede. El orden del día incluirá el balance económico de 2025 y aprobación de cuentas, la relación de actividades realizadas en 2025, la presentación de candidaturas y votación de la nueva junta directiva, ruegos y preguntas.

  1. Valverde

    'Tarde del pintxo' el día 6 y, del jubilado, el 7

Mañana sábado la asociación Valjoven ha programado la 'Tarde del pintxo', a partir de las 19.30 horas, en el salón del baile. Cada ración cuesta 1,5 euros y los socios tienen dos gratis. Por otro lado, el domingo se llevará a cabo la tarde del jubilado, en el hotel Mojón de los 3 Reyes, desde las 17.00 horas. Habrá chocolate con churros, torrijas y bingo. Cuesta 3 euros a los socios y 7 euros al resto.

