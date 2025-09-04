Otras noticias de Alfaro, Arnedo y Laguardia

La Rioja Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:41 Comenta Compartir

Alfaro El pleno abordará la cuenta general de 2024

La Corporación alfareña se reunirá en sesión plenaria desde las 20.00 horas de la tarde de este martes para aprobar la cuenta general de 2024, varias bonificaciones por trabajos en el colegio público Ezequiel Moreno y dar cuenta del objetivo de la estabilidad presupuestaria. Informa Ernesto Pascual

Arnedo Proyección del vídeo mapping de San Cosme

La parroquia proyectará el vídeo mapping del retablo de la iglesia de San Cosme y San Damián este sábado a las 20.30 y el lunes a las 07.00 de la mañana. Informa Ernesto Pascual

Laguardia Taller de memoria para personas mayores

La Asociación de Personas Mayores 'Degollación de San Juan' de Laguardia ha organizado un ciclo de talleres para la mejora de la memoria con los que estimular la mente y mantener activos a los vecinos y vecinas de más de 65 años. Se llevará a cabo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en la Casa Garcetas de Laguardia de 10.30 a 12.00 horas. Informa Marta Hermosilla

Rioja Alavesa Rioja Alavesa celebra la Romería de Berberana

Llega una de las citas más especiales de Rioja Alavesa: la Romería de Berberana. Se celebrará este sábado en la ermita románica de la Virgen de la Berberana, próxima a Laguardia y Leza. Además de la tradicional misa también habrá hinchables para los niños, campeonato de lanzamiento de boina, comida popular, campeonato de mus y talleres infantiles. Informa Marta Hermosilla