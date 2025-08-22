Otras noticias de Alfaro, Arnedo, Enciso, Quel y Santo Domingo

La Rioja Viernes, 22 de agosto 2025, 09:34 | Actualizado 09:39h. Comenta Compartir

Alfaro Alfaro cierra sus fiestas sin traca

Ampliar E. P.

Cuando el reloj llegó este 20 de agosto a las 23.59 horas, las luces de la plaza de España se apagaron. Quedó iluminada únicamente por cientos de velas, las que portaban los alfareños para acompañar el Entierro de la Cuba, el pasacalles que puso término a las fiestas patronales por San Roque y San Ezequiel. Desde ahí y por la calle San Antón, los jóvenes de la cuadrilla El Deskarte portaron a hombros la cuba mientras la charanga alfareña La Veleta ponía los últimos ritmos festivos. Ante el cauce del río Alhama, la elevaron y lanzaron. No hubo traca final ni fuegos artificiales para evitar riesgos de incendios. Solo un cohete. Y se acabaron las fiestas alfareñas. Y comenzó una nueva cuenta atrás. Informa Ernesto Pascual

Arnedo La arnedana María Cobos, en Santo Tomás

El ciclo 'Música en las Iglesias' vive su segundo concierto esta tarde en la de Santo Tomás, con el cuarteto de cuerda Stendhal Ensemble, que tiene entre sus componentes a la arnedana María Cobos. Dentro del Verano Cultural del Ayuntamiento arnedano, y desde las 20.30 horas con entrada gratuita, mostrarán un repertorio clásico y de música de cámara desde la maestría de mujeres formadas en centros musicales de prestigio. Informa Ernesto Pascual

Arnedo Hoy y mañana, nueva colecta de sangre

El Banco de Sangre de La Rioja regresa hoy y mañana a la ciudad del calzado para solicitar la solidaridad de los arnedanos en forma de una nueva colecta. Como es habitual con cierta periodicidad, al igual que en otras localidades de la región, su unidad móvil se ubicará para recibir a los donantes en la céntrica plaza de España esta mañana de 17.30 a 21.00 horas y en la mañana del sábado desde las 10.00 a las 13.30 horas. Informa Ernesto Pascual

Arnedo Visita guiada a la iglesia de Santa Eulalia

Dentro de sus actividades para promocionar el patrimonio histórico, cultural y artístico de sus templos, la parroquia de Arnedo ha organizado una visita guiada para dar a conocer la más antigua de la ciudad, la iglesia de Santa Eulalia, recientemente restaurada. Será a las 12.00 del mediodía del próximo sábado 30 de agosto. Los interesados pueden inscribirse ya y de forma gratuita en la oficina municipal de Turismo. Informa Ernesto Pascual

Enciso Fin del Aqueteleo con lecturas y concierto

Las jornadas de lecturas Aqueteleo llegan este domingo a la última cita. Con su sección Itinerante, viaja a la tienda Momo de Enciso a un vermú poético a las 13.30 horas con el músico y escritor José Ignacio Foronda, Poty, sobre las aves. Por la tarde, a las 19.30 horas, la escritora y filóloga Aloma Rodríguez presentará su último libro, 'Una inesperada ilusión', y Onki Xin ofrecerá un concierto a las 21.00 horas. Informa Ernesto Pascual

Quel El sábado 30 de agosto se celebra en la alameda el Día de la Familia

El sábado 30 de agosto se celebrará en la alameda del Barrio de las Bodegas de Quel el Día de la Familia, dirigido a abuelos, padres y nietos. Comenzará a las 10.30 con petanca y juegos de las tabas, con premios. A la 14.00 está prevista una comida por 11 euros, a las 15.00 un concurso de postres y después bingo. Las inscripciones se podrán realizar del 25 al 28 de agosto en las oficinas municipales. Informa Sanda Sainz

Santo Domingo Regresa a Santo Domingo la macrodiscoteca 'Calceatronic'

El próximo viernes 29 de agosto volverá a Santo Domingo la segunda edición de la macrodiscoteca 'Calceatronic' en una noche con 5 horas 'nonstop' de música, luces y espectáculo en la calle Madrid con entrada totalmente gratuita.

De 23.00 a 04.00 horas, durante el expectáculo se podrá disfrutar de dj Noex, Gómez, Javi Labarum, Rubén Villa y Sergio TwoHouse. Informa Laura Lezana