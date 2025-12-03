Otras noticias de Aldeanueva, Rincón de Olivedo y Valverde

Sanda Sainz Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:58 Comenta Compartir

Aldeanueva de Ebro Encendido del árbol de Navidad y chocolate

El viernes se llevará a cabo en la plaza de España de Aldeanueva de Ebro el tradicional encendido del árbol de Navidad, a las 19.00 horas. Desde las 18.30 habrá reparto de chocolate caliente para todos los asistentes, ofrecido por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Aldeana de la Tercera Edad.

Rincón de Olivedo El sábado se celebrará la feria enogastronómica

Este sábado Rincón de Olivedo acogerá una nueva edición de la feria enogastronómica 'Vino en la calle', a las 18.00 horas, en las carpas de la plaza de San Pedro Mártir. Los tiques costarán 15 euros e incluirán 5 vinos, 3 pinchos, copa, cuelgacopas y sorteo de lotes de productos de la Ruta del Vino Rioja Oriental.

Valverde Reunión de Stop Planta Biogás Cervera el día 7

La plataforma Stop Planta de Biogás Cervera ha convocado para el domingo 7 de diciembre una reunión informativa a las 19.00 horas en el hogar del jubilado de Valverde.