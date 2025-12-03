Otras noticias de Aldeanueva, Rincón de Olivedo y Valverde
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:58
-
Aldeanueva de Ebro
Encendido del árbol de Navidad y chocolate
El viernes se llevará a cabo en la plaza de España de Aldeanueva de Ebro el tradicional encendido del árbol de Navidad, a las 19.00 horas. Desde las 18.30 habrá reparto de chocolate caliente para todos los asistentes, ofrecido por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Aldeana de la Tercera Edad.
-
Rincón de Olivedo
El sábado se celebrará la feria enogastronómica
Este sábado Rincón de Olivedo acogerá una nueva edición de la feria enogastronómica 'Vino en la calle', a las 18.00 horas, en las carpas de la plaza de San Pedro Mártir. Los tiques costarán 15 euros e incluirán 5 vinos, 3 pinchos, copa, cuelgacopas y sorteo de lotes de productos de la Ruta del Vino Rioja Oriental.
-
Valverde
Reunión de Stop Planta Biogás Cervera el día 7
La plataforma Stop Planta de Biogás Cervera ha convocado para el domingo 7 de diciembre una reunión informativa a las 19.00 horas en el hogar del jubilado de Valverde.