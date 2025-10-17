LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de Alcanadre, en una imagen de archivo. Daniel Castillo

Otras noticias de Alcanadre, Lardero, Villamediana y Laguna de Cameros

Breves con las informaciones de actualidad riojana

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:53

Comenta
  1. Alcanadre

    'Día de la sidrería', el 1 de noviembre

La Asociación Juvenil y Cultural La Barca de Alcanadre celebrará el 'Día de la sidrería' el sábado 1 de noviembre. El plazo de inscripción comenzó el lunes y finalizará el 22 de octubre. La reserva cuesta 40 euros y se puede realizar en el Ayuntamiento en horario de oficina. Después de la comida, la fiesta continuará con tardeo, bingo, música y otras actividades. Por la noche está prevista una sesión a cargo del Dj Montana. Todo ello se llevará a cabo en el centro social Las Escuelas. Informa Sanda Sainz

  1. Lardero-Villamediana

    El domingo, marcha por los barrios de bodegas

El domingo se celebra la I Marcha por la Conservación de las Bodegas, que reunirá en la plaza de España de Lardero a vecinos de Villamediana, Alberite y de la propia localidad anfitriona. A las 10.00 horas saldrán los caminantes desde el polideportivo de Villamediana y a las 11.00 desde el recinto ferial de Alberite. Habrá degustaciones, música y sorteos en Lardero. Informa D.M.A.

  1. Laguna de Cameros

    Mañana se celebra la II Jornada de la Panceta

Mañana se celebra la II Jornada de la Panceta Camerana en Laguna de Cameros. A las 11.00 horas abrirá un mercado de productos artesanos y comenzarán talleres participativos de cerámica para niños, a las 12.00 horas habrá teatro por las calles, a las 14.00 horas se celebrará la degustación de panceta asada y, finalmente, a las 14.00 horas, actuará el grupo musical La Madre de José. Informa D.M.A.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  5. 5

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  6. 6 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  7. 7

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  8. 8 «El sexo explica a mis personajes»
  9. 9

    La cosecha 2025 apenas dará para elaborar 155 millones de litros de vino
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otras noticias de Alcanadre, Lardero, Villamediana y Laguna de Cameros

Otras noticias de Alcanadre, Lardero, Villamediana y Laguna de Cameros