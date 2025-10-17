Otras noticias de Alcanadre, Lardero, Villamediana y Laguna de Cameros
Breves con las informaciones de actualidad riojana
Viernes, 17 de octubre 2025, 08:53
-
Alcanadre
'Día de la sidrería', el 1 de noviembre
La Asociación Juvenil y Cultural La Barca de Alcanadre celebrará el 'Día de la sidrería' el sábado 1 de noviembre. El plazo de inscripción comenzó el lunes y finalizará el 22 de octubre. La reserva cuesta 40 euros y se puede realizar en el Ayuntamiento en horario de oficina. Después de la comida, la fiesta continuará con tardeo, bingo, música y otras actividades. Por la noche está prevista una sesión a cargo del Dj Montana. Todo ello se llevará a cabo en el centro social Las Escuelas. Informa Sanda Sainz
-
Lardero-Villamediana
El domingo, marcha por los barrios de bodegas
El domingo se celebra la I Marcha por la Conservación de las Bodegas, que reunirá en la plaza de España de Lardero a vecinos de Villamediana, Alberite y de la propia localidad anfitriona. A las 10.00 horas saldrán los caminantes desde el polideportivo de Villamediana y a las 11.00 desde el recinto ferial de Alberite. Habrá degustaciones, música y sorteos en Lardero. Informa D.M.A.
-
Laguna de Cameros
Mañana se celebra la II Jornada de la Panceta
Mañana se celebra la II Jornada de la Panceta Camerana en Laguna de Cameros. A las 11.00 horas abrirá un mercado de productos artesanos y comenzarán talleres participativos de cerámica para niños, a las 12.00 horas habrá teatro por las calles, a las 14.00 horas se celebrará la degustación de panceta asada y, finalmente, a las 14.00 horas, actuará el grupo musical La Madre de José. Informa D.M.A.