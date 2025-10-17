Otras noticias de Alcanadre, Lardero, Villamediana y Laguna de Cameros

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Alcanadre 'Día de la sidrería', el 1 de noviembre

La Asociación Juvenil y Cultural La Barca de Alcanadre celebrará el 'Día de la sidrería' el sábado 1 de noviembre. El plazo de inscripción comenzó el lunes y finalizará el 22 de octubre. La reserva cuesta 40 euros y se puede realizar en el Ayuntamiento en horario de oficina. Después de la comida, la fiesta continuará con tardeo, bingo, música y otras actividades. Por la noche está prevista una sesión a cargo del Dj Montana. Todo ello se llevará a cabo en el centro social Las Escuelas. Informa Sanda Sainz

Lardero-Villamediana El domingo, marcha por los barrios de bodegas

El domingo se celebra la I Marcha por la Conservación de las Bodegas, que reunirá en la plaza de España de Lardero a vecinos de Villamediana, Alberite y de la propia localidad anfitriona. A las 10.00 horas saldrán los caminantes desde el polideportivo de Villamediana y a las 11.00 desde el recinto ferial de Alberite. Habrá degustaciones, música y sorteos en Lardero. Informa D.M.A.

Laguna de Cameros Mañana se celebra la II Jornada de la Panceta

Mañana se celebra la II Jornada de la Panceta Camerana en Laguna de Cameros. A las 11.00 horas abrirá un mercado de productos artesanos y comenzarán talleres participativos de cerámica para niños, a las 12.00 horas habrá teatro por las calles, a las 14.00 horas se celebrará la degustación de panceta asada y, finalmente, a las 14.00 horas, actuará el grupo musical La Madre de José. Informa D.M.A.