La noche de las estrellas igeanas se dedica a Luis Álvarez el 30 de agosto

El sábado 30 de agosto tendrá lugar una nueva edición de la 'Noche de las estrellas igeanas' y en esta ocasión será especial, porque se ... dedica a Luis Álvarez 'Mingui', fallecido el 8 de agosto a consecuencia de un cáncer, a la edad de 53 años. Precisamente fue uno de los impulsores del evento.

Está promovido por la Asociación Cultural Igeensis y colabora el Ayuntamiento. Comenzará a las 23.00 horas en la Plaza Pedro María Sanz Alonso y las inscripciones para participar (se aceptan todo tipo de disciplinas artísticas de vecinos, descendientes y amigos) están abiertas a través de José Antonio Campos.

Después, desde las 00.00 hasta las 03.00, en el Centro Social de Igea se celebrará 'la noche del Dj Mingui' con djs igeanos que le homenajearán con una de sus pasiones, pinchar música.

Luis destacó como responsable del grupo de Facebook 'Igea (La Rioja)', creado hace 16 años y Campos le describe como «un ejemplo de unión y convivencia como moderador de un pequeño grupo de pueblo al evitar enfrentamientos y llegar a los 3.600 miembros en un municipio de 600». El día de su fallecimiento Campos publicó en la citada página «a personas tan buenas como tú no se les dice adiós porque siempre estarás con nosotros. Nos dejas muchas cosas, como tu cariño o tus horas de dedicación, con tacto y acierto, al grupo de Igea. Grande Mingui».

No dudaba en colaborar siempre que podía, como en las carreras Entre Dinosaurios 'Villa de Igea', en 2023 y 2024 con el micrófono. Y estando hospitalizado en el San Pedro de Logroño este verano envió un escrito, publicado en 'Cartas a la directora' de Diario LA RIOJA el 14 de julio, 'Ángeles de bata blanca', para agradecer la labor de los profesionales de oncología del hospital y pedir cuidar la sanidad pública.