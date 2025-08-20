LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luis en la carrera Entre Dinosaurios de Igea en 2024. SANDA
Igea

La noche de las estrellas igeanas se dedica a Luis Álvarez el 30 de agosto

El igeano conocido como 'Mingui' falleció el 8 de agosto y moderaba el grupo de Facebook de Igea, de 3.600 miembros

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:11

El sábado 30 de agosto tendrá lugar una nueva edición de la 'Noche de las estrellas igeanas' y en esta ocasión será especial, porque se ... dedica a Luis Álvarez 'Mingui', fallecido el 8 de agosto a consecuencia de un cáncer, a la edad de 53 años. Precisamente fue uno de los impulsores del evento.

