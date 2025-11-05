LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La alcaldesa, Inmaculada Sáenz, señala el baño público. D.M.A.

Nieva de Cameros abre un baño público accesible

Situado en los bajos del Ayuntamiento, el aseo se encuentra disponible para todo el que lo necesite, aunque el principal objetivo es dar servicio a los vecinos con movilidad reducida

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:08

El Ayuntamiento de Nieva de Cameros cuenta con un baño público adaptado disponible las 24 horas del día que pone a disposición de vecinos y visitantes. La obra, que pretende eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a un aseo adaptado a personas con movilidad reducida, ha contado con fondos europeos. El baño se encuentra en los bajos del Consistorio, situado en el número 1 de la calle Antonio Merino, y se encuentra disponible para todo el que lo necesite, aunque el principal objetivo es dar servicio a los vecinos con movilidad reducida.

