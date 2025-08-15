LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Escultura restaurada del rey Don García. AYTO. DE NÁJERA

Nájera

Restaurada una maqueta histórica del rey Don García hallada en el archivo municipal

La obra, en escayola policromada y tratada por el artista local Jesús Lozano, ha sido atribuida a Dalmati y Narvaiza

L. R.

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:45

El Consistorio de Nájera ha restaurado recientemente una maqueta histórica del rey Don García encontrada en el archivo municipal. La obra, en escayola policromada ... y atribuida al escultor riojano Dalmati y a su sobrino Alejandro Narvaiza, ha sido restaurada por el artista local Jesús Lozano, amigo de la familia.

