Restaurada una maqueta histórica del rey Don García hallada en el archivo municipal

El Consistorio de Nájera ha restaurado recientemente una maqueta histórica del rey Don García encontrada en el archivo municipal. La obra, en escayola policromada ... y atribuida al escultor riojano Dalmati y a su sobrino Alejandro Narvaiza, ha sido restaurada por el artista local Jesús Lozano, amigo de la familia.

A finales del pasado año, personal del Ayuntamiento de Nájera descubrió en el sótano del archivo municipal una maqueta de Don García montado a caballo. La pieza, realizada principalmente en escayola y policromada sobre un pedestal de madera, llamó la atención por su belleza y singularidad, despertando la intención de recuperarla y darle un lugar destacado en la ciudad.

En un principio se desconocía quiénes habían sido los autores de la obra, pero justo una semana después, la noticia del fallecimiento de Alejandro Narvaiza, sobrino del escultor riojano Dalmati, permitió atribuir la obra a ambos artistas, tío y sobrino, quienes trabajaban juntos en piezas artísticas.

Desde el Ayuntamiento, conscientes del valor histórico y artístico de la maqueta, contactaron con el artista local y amigo personal de la familia Narvaiza para realizar la restauración. Para esta obra, empleó principalmente escayola junto con un material secreto que realza la calidad de sus restauraciones. Consideró una idea excelente el proyecto y ya ha devuelto la miniatura restaurada, lista para ser exhibida.

«Estamos orgullosos de recuperar esta pieza única que forma parte de nuestra historia y cultura. La restauración realizada por Jesús Lozano es un merecido homenaje a los Narvaiza y esperamos que pronto pueda ser disfrutada por todos los vecinos y visitantes», señalan desde el Ayuntamiento de Nájera.