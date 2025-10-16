El PSOE de Nájera acusa al gobierno local de perder una ayuda europea para las redes de agua Los socialistas atribuyen a la «falta de gestión» del equipo de Gobierno del PP la devolución de una subvención

La Rioja Jueves, 16 de octubre 2025, 08:02 Comenta Compartir

El PSOE de Nájera ha denunciado la pérdida de una subvención europea de más de 165.000 euros destinada a sustituir las antiguas tuberías de fibrocemento por otras de PVC, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los socialistas atribuyen esta situación a la «incompetencia y falta de gestión» del actual equipo de Gobierno municipal, encabezado por el popular Jorge Salaverri.

El proyecto, redactado en noviembre de 2022, contemplaba la renovación de la red de abastecimiento en las calles Duques de Nájera, avenida de La Rioja, Paseo San Julián, la estación de bombeo del Puente de los Soldados y el depósito del polígono Cascajares. Contaba con un presupuesto total de 232.728,59 euros, financiado en un 71% con fondos europeos. Bruselas establecía como condición que al menos la mitad de los trabajos estuviera ejecutada antes del 30 de junio de 2024.

Sin embargo, el PSOE denuncia que la obra no llegó a iniciarse. El contrato salió a licitación el 26 de febrero de 2024, pero quedó desierto, y desde entonces —afirman los socialistas— «no se ha hecho nada por reactivar el proyecto», que fue gestionado y aprobado durante la pasada legislatura, cuando los socialistas gobernaban tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de La Rioja.

Los socialistas afirman que la obra quedó desierta en febrero de 2024 sin que se haya hecho nada para reactivarla en este tiempo

El grupo municipal socialista solicitó el pasado 6 de octubre acceder al expediente del proyecto, aunque asegura que todavía no ha recibido respuesta. Tampoco se ha aclarado si el Ayuntamiento ha tenido que abonar intereses por la devolución de la ayuda.

Desde el PSOE recuerdan que se trata de la segunda subvención perdida durante el actual mandato, después de la correspondiente a las obras en el campo municipal de La Salera. «La incompetencia del equipo de gobierno ya le ha costado a Nájera más de medio millón de euros», lamentan.