El PSOE de Nájera avisa de que las obras de la ribera del Najerilla deberían haber concluido hace casi dos años Se trata de una actuación diseñada, aprobada y presupuestada en marzo de 2023, que tenía un plazo de ejecución de 7 meses

La Rioja Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:22

El PSOE de Nájera ha alertado este miércoles de que las obras de la ribera del Najerilla deberían haber concluido hace casi dos años

El partido ha explicado, en una nota de prensa, que en el año 2023, los Gobiernos del PSOE en La Rioja y en el municipio diseñaron y lograron financiación europea para acometer una «importante y visible actuación» para recuperar y asegurar el espacio fluvial de una parte del tramo urbano del río a su paso por la ciudad. Afirman los socialistas que se redactó, pagó y aprobó el proyecto y se consiguieron más de 500.000 euros del Gobierno de España a través de fondos europeos, pero con la llegada del PP a ambas administraciones «esta obra ha sufrido una paralización debido a una gestión absolutamente ineficaz», añade.

Asegura el PSOE que el PP dejó la actuación sin ejecutar en 2023 y 2024, aunque fue anunciado en prensa, y no fue hasta un año después de dicho anuncio -en febrero de 2025- cuando iniciaron las obras adjudicadas a la empresa constructora QODA.

Las obras se paralizaron «sin explicación alguna» por parte del Equipo de Gobierno de Jorge Salaverri, ni por parte del Ejecutivo regional, asevera el PSOE. «Las primeras explicaciones no se dieron hasta finales de agosto de este año, tras la denuncia y petición de explicaciones oficiales en comisión», sostiene. La respuesta del alcalde del municipio «fue echarle toda la culpa al Gobierno de La Rioja y lavarse las manos sobre la paralización de la obra tras dos años de retraso en el inicio de su ejecución».

Sostiene el PSOE najerino que «la única realidad es que más de dos años después, la obra no está realizada y que desde febrero hasta hoy la imagen del río a su paso por la ciudad ha sido y sigue siendo lamentable».

Creen los socialistas que las obras podrían haber comenzado en septiembre de 2023 y haber estado en uso en 2024 (con o sin incidencias o imprevistos), pero afirman que «dejaron pasar más de un año de forma deliberada para anunciarla y otro año más para iniciarla». Fue entonces cuando aparecieron los escombros a retirar y reciclar y el modificado de obra, «lo que provocó una nueva paralización de la que tampoco dieron explicaciones».

Concluye el partido que la «desidia, la incapacidad y la falta de interés del PP en Nájera, añadido al afán del Gobierno regional en retrasar de forma deliberada proyectos planificados en la pasada legislatura, están perjudicando la imagen de la localidad y repercutiendo en la vida y negocios de los najerillenses en las márgenes del río».