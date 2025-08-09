LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Río Najerilla, en una imagen de archivo.
Nájera

El PSOE denuncia la paralización de las obras del entorno del Najerilla

Para los socialistas, «el río Najerilla es vital y se trata de un emblema e imagen de Nájera»

L. R.

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:31

El PSOE de Nájera denunció este viernes que el PP «ha paralizado las obras de la margen derecha del Najerilla demostrando de nuevo su mala gestión e ineficacia».

Para los socialistas, «el río Najerilla es vital y se trata de un emblema e imagen de Nájera, por lo que siempre hemos apostado por realizar inversiones en él», ha señalado el secretario general del partido en la ciudad, Saúl Manzanares.

Lamenta que «no haya visos de reanudarse las obras» y denuncia «la falta de información del porqué no están las obras realizadas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  2. 2 El incendio forestal de Alberite «se da por controlado»
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  5. 5 Demanda Casco Antiguo denuncia otra noche de broncas, peleas y gritos en Logroño
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7 Más de 80 bailarines participarán en la última gala de la Academia López Infante
  8. 8 El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita
  9. 9

    La incidencia del melanoma sigue al alza en La Rioja, con 49 nuevos pacientes en 2024
  10. 10

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE denuncia la paralización de las obras del entorno del Najerilla

El PSOE denuncia la paralización de las obras del entorno del Najerilla