El PSOE denuncia la paralización de las obras del entorno del Najerilla

El PSOE de Nájera denunció este viernes que el PP «ha paralizado las obras de la margen derecha del Najerilla demostrando de nuevo su mala gestión e ineficacia».

Para los socialistas, «el río Najerilla es vital y se trata de un emblema e imagen de Nájera, por lo que siempre hemos apostado por realizar inversiones en él», ha señalado el secretario general del partido en la ciudad, Saúl Manzanares.

Lamenta que «no haya visos de reanudarse las obras» y denuncia «la falta de información del porqué no están las obras realizadas».