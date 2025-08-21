LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios reducidos para acceso a las instalaciones municipales en Nájera

Las asociaciones tendrán unas tarifas menores que las aprobadas inicialmente

Europa Press

Nájera

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:25

El Ayuntamiento de Nájera ha aprobado nuevas bonificaciones en su ordenanza para apoyar a las asociaciones culturales, sociales, benéficas y de interés público, facilitando su acceso a los espacios municipales con precios reducidos respecto a los establecidos reglamentariamente.

Estas bonificaciones se aplicarán siempre que así lo determine o acuerde el Consistorio, reforzando así su compromiso con el tejido asociativo local y con la promoción de la vida cultural y social en la ciudad.

En cuanto a la disponibilidad de uso, las tarifas bonificadas se aplicarán dentro del horario que marca la Ordenanza nº 49: de lunes a viernes, de 9,00 a 21,00 horas.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Nájera pone en valor «la importancia de las asociaciones en la dinamización cultural, social y solidaria de la ciudad, fomentando su actividad y facilitando el uso de los espacios municipales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque continúa activo en el interior y sin ser extinguido fuera
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  5. 5 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  6. 6

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  7. 7

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  8. 8 Agoncillo, harto de los actos vandálicos
  9. 9 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Precios reducidos para acceso a las instalaciones municipales en Nájera