La Plaza de España de Nájera renueva su pavimento por 440.000 euros

Las obras que se ejecutan en la Plaza de España, de Nájera, permitirán la renovación integral de su pavimento por un máximo de 440.000 euros, a través de un diseño que combina funcionalidad y estética, con el objetivo de mantener su carácter histórico, según informa Efe.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha visitado este viernes Nájera para supervisar el estado de ejecución de esta actuación acompañada del alcalde del municipio, Jorge Salaverri.

El regidor de Nájera ha explicado que este proyecto ha sido financiado con fondos europeos y recursos propios del Ayuntamiento, con el fin de que permanezca el carácter emblemático de la plaza para los vecinos de la localidad.

Esta actuación se incluye en el Plan Xacobeo 2021, y se prevé que los trabajos concluyan en un plazo aproximado de 3 meses, entre el próximo diciembre y enero de 2026, ya que el desarrollo de la obra avanza a un ritmo superior al previsto de forma inicial.

Por su parte, Arraiz ha incidido en que esta actuación forma parte de la llegada de fondos europeos al territorio dentro del Plan Xacobeo, cuya convocatoria se publicó en 2021.

A La Rioja se destinaron cerca de 3 millones de euros, de los que 290.000 euros se destinan a la Plaza de España y algo más de 800.000 euros a otras actuaciones en Nájera, como la renovación de la luminaria.

«Desde el Gobierno de España nos complace que estos fondos contribuyan al desarrollo urbano y a la mejora del espacio público, de manera que los vecinos puedan disfrutar aún más de su ciudad», ha señalado Arraiz.

Con estas actuaciones, la Plaza de España se consolidará como un espacio público renovado, funcional y representativo, reforzando su papel como punto de encuentro para los ciudadanos y visitantes de Nájera.

