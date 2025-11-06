'El Palacio de Rodezno' de Asprodema Rioja en Nájera cuenta con 22 plazas individuales

La ampliación de la residencia 'Palacio de Rodezno', gestionada por Asprodema Rioja en Nájera, ya es una realidad. El presidente del Gobierno de La ... Rioja, Gonzalo Capellán, inauguró ayer este recurso concertado con el Ejecutivo regional que ofrece atención integral a personas adultas con discapacidad intelectual en un entorno residencial estable, inclusivo y orientado a la promoción de la autonomía.

La ampliación ha tenido un coste total de 171.746 euros, de los cuales 75.000 euros han sido financiados por el Gobierno de La Rioja mediante la subvención del IRPF destinada a proyectos sociales. El resto ha sido aportado por Fundación ONCE, así como por donaciones privadas y financiación bancaria asumida por la entidad.

Cuatro plazas más

Durante la visita a las nuevas instalaciones, Capellán estuvo acompañado por la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo; el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri; el presidente de Asprodema Rioja, Jesús Maicas; y la directora gerente de la entidad, Esther Toledo, entre otras autoridades y usuarios de la residencia. Las obras de reforma y adecuación de este centro comenzaron a principios de 2025 y han permitido aprovechar un espacio diáfano de la planta baja para crear tres nuevas habitaciones, un salón, dos baños y una cocina, además de habilitar otra habitación adicional en la segunda planta.

Gracias a esta intervención, la residencia ha pasado de 18 a 22 plazas, reforzando así la capacidad del sistema riojano de atención a la discapacidad intelectual. Esta actuación ha permitido que cuatro personas en lista de espera para acceder a un recurso de vivienda especializado en La Rioja hayan podido incorporarse a la instalación, que ahora cuenta con 22 plazas, todas en formato de habitación individual, distribuidas en un entorno hogareño y con apoyos personalizados. Durante la visita, el presidente celebró una ampliación que ofrece «avanzar en la prestación de un servicio en mejores condiciones que permiten mejorar la calidad de vida de los residentes, con más independencia».