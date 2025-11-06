LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Usuarios de Asprodema mostraban las nuevas habitaciones. G. L. R.
Nájera

'El Palacio de Rodezno' de Asprodema Rioja en Nájera cuenta con 22 plazas individuales

La obra ha tenido un coste de 171.746 euros, financiados por el Gobierno de La Rioja, la Fundación ONCE y donaciones privadas

María Caro

María Caro

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:29

Comenta

La ampliación de la residencia 'Palacio de Rodezno', gestionada por Asprodema Rioja en Nájera, ya es una realidad. El presidente del Gobierno de La ... Rioja, Gonzalo Capellán, inauguró ayer este recurso concertado con el Ejecutivo regional que ofrece atención integral a personas adultas con discapacidad intelectual en un entorno residencial estable, inclusivo y orientado a la promoción de la autonomía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4 Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos
  5. 5 Logroño suspenderá durante un año la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos
  6. 6 Fallece un hombre en un sex shop de León
  7. 7 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  8. 8 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  9. 9

    «Ahora salgo al frontón sin miedo a ser valiente»
  10. 10 Nueva estafa relacionada con la Iglesia: se hacen pasar por párrocos para obtener información personal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'El Palacio de Rodezno' de Asprodema Rioja en Nájera cuenta con 22 plazas individuales

&#039;El Palacio de Rodezno&#039; de Asprodema Rioja en Nájera cuenta con 22 plazas individuales